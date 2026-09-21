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Украинкам в ЕС советуют иметь документ о законном пересечении границы

Личные финансы
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Военно-учетные документы могут запрашивать дополнительно
Военно-учетные документы могут запрашивать дополнительно
Украинкам, которые впервые оформляют временную защиту в странах Европейского Союза, рекомендуют иметь документ, подтверждающий законный выезд из Украины. Это может помочь избежать дополнительных проверок и требований предоставить военно-учетные документы.
Об этом сообщает Relocate. to со ссылкой на консульскую службу Министерства иностранных дел.
Вопрос возник после смены правил временной защиты в ЕС. Решением Совета ЕС 2026/1912 защиту для перемещенных из Украины продлили до 4 марта 2028 года, но в то же время предусмотрели возможность проверять исполнение заявителями военных обязанностей в Украине.
При этом первоочередным подтверждением должна являться именно законность выезда из Украины. Военно-учетные документы могут запрашивать дополнительно, если это невозможно подтвердить другим способом. И все потому, что в законодательстве ЕС нет гендерного распределения для воинского долга.
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Какой документ подтверждает законный выезд из Украины

Самый простой вариант — штамп Государственной пограничной службы в загранпаспорте, подтверждающий пересечение украинской границы на выезд.
В МИД рекомендуют украинцам во время будущих пересечений границы при необходимости обращаться к пограничникам с просьбой проставить такой штамп. При автоматизированном прохождении контроля отметка в паспорте может отсутствовать.
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Если штампа нет, это не значит, что выезд подтвердить невозможно. Человек или его законный представитель может обратиться в Главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины и получить справку о пересечении государственной границы.

Почему у украинок стали спрашивать «Резерв+»

Из отдельных стран ЕС начали поступать сообщения о случаях, когда во время оформления временной защиты информацию из «Резерв+» спрашивали не только у мужчин, но и у женщин.
Такая практика пока носит точечный характер и связана с отсутствием единого подхода государств ЕС к применению новых правил. В первую очередь, органы страны пребывания должны проверить, законно ли человек покинул Украину. Если это можно подтвердить штампом или другим официальным документом, необходимости требовать данные из «Резерв+» у женщин возникать не должно.
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Украинская сторона также отмечает, что дополнительные требования по военно-учетным документам должны применяться как исключение и при наличии соответствующих оснований, а не автоматически ко всем заявителям.

Что именно изменилось в правилах ЕС

Совет ЕС принял решение 2026/1912 о продлении временной защиты до 4 марта 2028 года. В документе указано, что для новых заявителей государства ЕС могут потребовать подтверждения выполнения военных обязанностей в Украине, если это применимо к конкретному человеку.
Отдельно в решении отмечают, что подтверждением законности выезда может быть, в частности факт законного пересечения границы или соответствующий штамп в паспорте. Если это невозможно установить, у человека могут запросить официальный бумажный или электронный документ, подтверждающий освобождение от воинского долга или его исполнение. Как один из возможных электронных документов в решении прямо упоминается приложение «Резерв+».
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В то же время, это требование не распространяется на людей, которые уже пользовались временной защитой в соответствующей стране ЕС по состоянию на 4 августа 2026 года и непрерывно сохраняют этот статус. После официального исправления решения норма о проверке новых заявителей применяется с 5 августа 2026 года.

Что следует иметь при себе

Украинцам, которые впервые оформляют временную защиту в ЕС или планируют переезд в другую страну и новую регистрацию, целесообразно заранее подготовить:
  • загранпаспорт;
  • штамп ГНСУ о выезде из Украины, если он есть;
  • при отсутствии штампа — справку ГНСУ о пересечении государственной границы;
  • документы о действующем или предыдущем статусе временной защиты, если таковой был;
  • при необходимости — другие документы, которые могут подтвердить обстоятельства выезда или статус заявителя.
Для человека, впервые обращающегося за временной защитой соответственно новых правил, подтвержденная дата пересечения границы имеет значение и в отдельных случаях может учитываться 90-дневный период до момента подачи заявления.
По материалам:
Finance.ua
Пересечение границыЕС
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