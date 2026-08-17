Новые правила для мужчин за границей: когда можно будет получить консульские услуги без ВУД Сегодня 16:08

Военный билет

Мужчины, не состоящие на воинском учете, не имеют военно-учетного документа или не могут уточнить свои данные, пока не могут получить консульские услуги. Однако с 8 февраля 2027 года для них должен заработать новый алгоритм. О том, как именно он будет работать, рассказала адвокат Дарья Тарасенко.

По ее словам, соответствующие изменения предусмотрены в постановлении Кабинета Министров. В то же время, для их запуска еще предстоит создать технические условия, поэтому новые правила начнут действовать именно 8 февраля 2027 года.

Что делать в дипучреждениях

Если у заявителя нет военно-учетного документа, работник дипломатического учреждения сначала проверит, состоит ли человек на консульском учете.

Если да — данные о нем актуализируют в учетной карточке консульского учета. Если мужчина не состоит на консульском учете, ему будет предложено стать на него и одновременно обновить персональные данные.

«Хотя в Постановлении КМУ это прямо не написано, очевидно, что следствием отказа становиться на консульский учет станет отказ в предоставлении консульских услуг», — отмечает Тарасенко.

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В то же время адвокат напоминает, что в абсолютном большинстве случаев постановка на консульский учет является правом, а не обязанностью человека. По ее мнению, постановление № 981 фактически создает ситуацию, когда человеку придется «добровольно» становиться на консульский учет, если он хочет получить консульскую услугу.

После обновления персональных данных дипломатическое учреждение будет передавать соответствующую информацию в ТЦК и СП, а для лиц, состоящих на учете в СБУ или разведывательных органах, в соответствующие органы. Обмен будет происходить электронно через систему «е-Консул» и Реестр.

Если данных в реестре нет

Далее работник дипломатического учреждения будет проверять, есть ли данные о заявителе в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Если запись есть, консульское учреждение будет предоставлять услугу.

Если записи нет, человека автоматически поставят на воинский учет и сформируют военно-учетный документ в электронной форме. При этом, как отмечает Тарасенко, на ВВК такого человека направлять не будут.

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Место автоматической постановки на воинский учет будет зависеть от наличия «прописки» в Украине. Если она есть, мужчина будет поставлен на учет в соответствующем ТЦК и СП. Если прописки нет — в ТЦК и СП, который определит Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В то же время, постановление, по словам адвоката, не дает ответа на вопрос, куда будут ставить на учет мужчин с «пропиской» на временно оккупированной территории.

Отдельно Тарасенко обращает внимание на ситуацию с мужчинами, ранее исключенными из воинского учета из-за непригодности, но соответствующей информации нет в Реестре.

«Существует риск, что в процессе выполнения этого постановления он снова окажется на воинском учете», — пишет адвокат.

Поэтому мужчинам, у которых имеется бумажный военно-учетный документ с отметкой об исключении из учета ввиду непригодности, но которые не знают, какие именно данные содержатся в Реестре, адвокат советует после 8 февраля 2027 года проконсультироваться с юристом перед обращением в дипломатическое учреждение.

В то же время ждать фактической постановки на воинский учет для получения консульской услуги, как отмечает Тарасенко, не нужно. Постановление предусматривает предоставление услуги после обновления персональных данных независимо от того, поставили ли заявителя на воинский учет.

«Еще раз повторюсь — эти изменения вступят в силу 8 февраля 2027 года», — подчеркнула адвокат.

Она также выразила надежду, что профильные министерства скорее обеспечат готовность необходимых программ, а Кабмин внесет изменения в постановление, чтобы новый механизм можно было запустить раньше.

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