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Как InvestFest 2026 поможет украинским построить собственные капиталы?

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Спикеры конференции
Спикеры конференции
Украинский рынок частных инвестиций демонстрирует поразительные темпы роста. По официальным данным НКЦБФР и Расчетного центра, на 1 августа 2026 года количество уникальных инвесторов в Украине достигло 271,3 тысячи человек. Это почти в 12 раз больше, чем было в начале 2022! Большинство из них — это обычные граждане, которые ищут действенные способы уберечь свои сбережения от инфляции и научиться грамотно управлять финансами.
Чтобы помочь каждому разобраться, как работают современные инструменты, 20 августа состоится главное онлайн-событие лета — InvestFest 2026, организованное командами «Минфин» и Finance.ua.
Участников ждет 8 часов практического интенсива: от выхода на фондовый рынок и покупки первых ценных бумаг до инвестиций в зарубежную недвижимость, украинскую землю, венчурные стартапы и возобновляемую энергетику. Эксперты рынка, биржевые брокеры, юристы и практики соберутся вместе, чтобы разобрать:
  • как безопасно открыть брокерский счет и начать с минимальным бюджетом;
  • где искать реальную доходность недвижимости и земли в 2026 году;
  • как проверять компании перед вложением средств и не попасть на жуликов.
Событие пройдет в онлайн-формате, но пройдет в максимально интерактивном режиме. Все зарегистрированные участники получат приглашение в закрытый Telegram-чат, где можно:
  • Задавать свои вопросы спикерам прямо во время выступлений и получать ответы в прямом эфире;
  • Заниматься нетворкингом и обмениваться опытом с другими участниками украинского инвест-сообщества;
  • Получить полный комплект материалов и презентаций после завершения мероприятия.
Событие состоится уже через несколько дней, поэтому регистрируйтесь бесплатно прямо сейчас.

Спасибо партнерам

Организация события такого уровня стала возможной благодаря поддержке ответственного бизнеса:
  • Генеральный партнер: инвестиционная группа ICU (надежные инвестиции в ОВГЗ и ценные бумаги).
  • Золотые партнеры: Инвестиционная компания BRAINVEST, агентство зарубежной недвижимости Deniz Estate, образовательный проект Биржевой Университет.
  • Серебряные партнеры: венчурный синдикат ICLUB, компания Твое Коло, фонд S1 REIT, сервис ProPart, девелопер энергопроектов Ecotech Invest.
  • Бронзовые партнеры: «Минфин Академия» и финансовая группа AccessFinance.
За освещение события выражаем благодарность нашим медиа-партнерам: Ua. news, Inventure, УкрИнвестКлуб, Первый бизнесовый, Injobe, Goals on fire и FIREkit, Marketer, Times of Ukraine, Founder, Ukrin, Mind, Economist, Knin.ua, TRUEUA и Кошт.
Присоединяйтесь к InvestFest 2026 уже 20 августа и сделайте свой сознательный шаг к финансовой свободе!
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
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