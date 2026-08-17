Как InvestFest 2026 поможет украинским построить собственные капиталы?
- как безопасно открыть брокерский счет и начать с минимальным бюджетом;
- где искать реальную доходность недвижимости и земли в 2026 году;
- как проверять компании перед вложением средств и не попасть на жуликов.
- Задавать свои вопросы спикерам прямо во время выступлений и получать ответы в прямом эфире;
- Заниматься нетворкингом и обмениваться опытом с другими участниками украинского инвест-сообщества;
- Получить полный комплект материалов и презентаций после завершения мероприятия.
Спасибо партнерам
- Генеральный партнер: инвестиционная группа ICU (надежные инвестиции в ОВГЗ и ценные бумаги).
- Золотые партнеры: Инвестиционная компания BRAINVEST, агентство зарубежной недвижимости Deniz Estate, образовательный проект Биржевой Университет.
- Серебряные партнеры: венчурный синдикат ICLUB, компания Твое Коло, фонд S1 REIT, сервис ProPart, девелопер энергопроектов Ecotech Invest.
- Бронзовые партнеры: «Минфин Академия» и финансовая группа AccessFinance.
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