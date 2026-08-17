Binance передала правоохранителям рф данные россиянина, который донатил на ВСУ — Reuters Сегодня 15:57

Binance

Криптовалютная биржа Binance могла передать российским правоохранителям информацию о переводах на украинские сборы. Эти данные, как утверждает Reuters со ссылкой на документы российских правоохранительных органов, могли быть использованы по делу против российского IT-специалиста.

В то же время Binance не подтвердила передачу данных именно по этому делу, а Reuters не смогло независимо установить, передавала ли биржа информацию о других пользователях. Документы касаются одного уголовного производства.

Что известно о деле

По данным Reuters, российский Следственный комитет в октябре заявил, что задержанный в сентябре 2025 года IT-специалист Юрий Беленький перевел более $700 украинским военным и связанной с ними организации.

Беленький имеет российский паспорт и вид на жительство в Болгарии. Сейчас он находится в российской тюрьме и ожидает суда.

«Документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters, свидетельствуют о том, что российские правоохранители направили запрос в Binance по истории транзакций Беленького, и Binance ответила, прислав детали, свидетельствующие о криптовалютных переводах украинским организациям», — пишет издание.

Что говорят в Binance

Binance отказалась комментировать детали дела Беленького, заявив: «Binance не комментирует конкретные конфиденциальные запросы правоохранительных органов или отдельные дела».

«Binance не создает и не обеспечивает исполнение законов ни одной юрисдикции, не определяет обвинения и не решает, как-то или иное правительство использует информацию в судебных процессах. Как и другие глобальные финансовые учреждения, мы сотрудничаем с законными запросами на предоставление информации со стороны правоохранительных органов во всем мире — в соответствии с действующими юридическими требованиями, требованиями по конфиденциальности и регуляторными требованиями. Принятие таких решений относится исключительно к компетенции соответствующих органов власти», — говорят в компании.

Компания также ранее заявляла, что полностью вышла из российского рынка. В сентябре 2023 года Binance сообщила, что работа в россии не отвечает ее стратегии соблюдения требований законодательства, поэтому компания продает свой российский бизнес.

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Консультирующий по вопросам регулирования криптовалют юрист Майк Быстров заявил Reuters, что после выхода из россии Binance могла не иметь обязательства передавать такие данные, а европейские правила защиты данных, по его мнению, могли даже запрещать это.

В то же время агентство Reuters не смогло установить, был ли Беленький официально зарегистрирован в Binance как клиент из ЕС, а его адвокат на этот вопрос не ответил.

Европейский совет по защите данных отказался комментировать конкретное дело, отметив, что за соблюдение законодательства о защите данных отвечают органы отдельных европейских стран. Болгарский регулятор по защите персональных данных, где у Беленького статус резидента, на запрос Reuters не ответил.

Пока что дополнительных комментариев от Binance по этому делу нет.

Reuters также не установило, получали ли российские правоохранители данные о других людях, которые переводили средства на украинские сборы через криптовалюту.

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