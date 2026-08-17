Binance передала правоохранителям рф данные россиянина, который донатил на ВСУ — Reuters
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Криптовалютная биржа Binance могла передать российским правоохранителям информацию о переводах на украинские сборы. Эти данные, как утверждает Reuters со ссылкой на документы российских правоохранительных органов, могли быть использованы по делу против российского IT-специалиста.
В то же время Binance не подтвердила передачу данных именно по этому делу, а Reuters не смогло независимо установить, передавала ли биржа информацию о других пользователях. Документы касаются одного уголовного производства.
Что известно о деле
По данным Reuters, российский Следственный комитет в октябре заявил, что задержанный в сентябре 2025 года IT-специалист Юрий Беленький перевел более $700 украинским военным и связанной с ними организации.
Беленький имеет российский паспорт и вид на жительство в Болгарии. Сейчас он находится в российской тюрьме и ожидает суда.
«Документы, с которыми ознакомилось агентство Reuters, свидетельствуют о том, что российские правоохранители направили запрос в Binance по истории транзакций Беленького, и Binance ответила, прислав детали, свидетельствующие о криптовалютных переводах украинским организациям», — пишет издание.
Что говорят в Binance
Binance отказалась комментировать детали дела Беленького, заявив: «Binance не комментирует конкретные конфиденциальные запросы правоохранительных органов или отдельные дела».
«Binance не создает и не обеспечивает исполнение законов ни одной юрисдикции, не определяет обвинения и не решает, как-то или иное правительство использует информацию в судебных процессах. Как и другие глобальные финансовые учреждения, мы сотрудничаем с законными запросами на предоставление информации со стороны правоохранительных органов во всем мире — в соответствии с действующими юридическими требованиями, требованиями по конфиденциальности и регуляторными требованиями. Принятие таких решений относится исключительно к компетенции соответствующих органов власти», — говорят в компании.
Компания также ранее заявляла, что полностью вышла из российского рынка. В сентябре 2023 года Binance сообщила, что работа в россии не отвечает ее стратегии соблюдения требований законодательства, поэтому компания продает свой российский бизнес.
Консультирующий по вопросам регулирования криптовалют юрист Майк Быстров заявил Reuters, что после выхода из россии Binance могла не иметь обязательства передавать такие данные, а европейские правила защиты данных, по его мнению, могли даже запрещать это.
В то же время агентство Reuters не смогло установить, был ли Беленький официально зарегистрирован в Binance как клиент из ЕС, а его адвокат на этот вопрос не ответил.
Европейский совет по защите данных отказался комментировать конкретное дело, отметив, что за соблюдение законодательства о защите данных отвечают органы отдельных европейских стран. Болгарский регулятор по защите персональных данных, где у Беленького статус резидента, на запрос Reuters не ответил.
Пока что дополнительных комментариев от Binance по этому делу нет.
Reuters также не установило, получали ли российские правоохранители данные о других людях, которые переводили средства на украинские сборы через криптовалюту.