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Украина ужесточила санкции против финансового сектора россии — под них попадут криптовалюта и клиринг

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Украина применила более широкий подход, чем ЕС
Украина применила более широкий подход, чем ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по внесению изменений в секторальные санкции, примененные к финансовым учреждениям российской федерации.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Эти ограничения были введены в феврале 2023 года решением СНБО, утвержденным постановлением Верховной Рады Украины. Тогда санкции были применены на 50 лет ко всем банкам, небанковским кредитным организациям, операторам платежных систем, участникам фондового рынка, страховым компаниям и инвестиционным фондам, зарегистрированным или расположенным в россии.
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«Санкции не могут оставаться статичными, пока россия постоянно меняет механизмы их обхода. Обновление секторальных санкций означает, что под ограничение попадает не только то, что россия использовала вчера, но и финансовая инфраструктура, которую она создает для обхода санкций завтра», — подчеркнул советник — уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

НБУ предложил расширить список ограничений

Национальный банк Украины подготовил новые предложения по этому решению. Они направлены на то, чтобы россия не могла использовать современные финансовые инструменты для обхода санкций, в том числе и криптовалюту.
Теперь санкции распространяются и на операторов платформ для обращения цифровых финансовых активов, криптовалютных сервисов, финансовых платформ и клиринговых организаций.
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Будут запрещены операции с виртуальными активами и использование платформ, сервисов или продуктов, позволяющих проводить операции с финансовыми и виртуальными активами.

Украина применила более широкий подход, чем ЕС

Отдельные положения этого решения соответствуют подходам, введенным в 19-м и 20-м пакетах санкций Европейского Союза против россии. В то же время, Украина применила более широкий подход и, в частности, применила санкции ко всем виртуальным активам, обеспеченным российским рублем. Это должно усложнить использование криптовалют для обхода санкций.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что президент США Дональд Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против россии, одним из главных инициаторов которого был покойный сенатор Линдси Грэм.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Санкции
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