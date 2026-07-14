Трамп підтримав санкційний законопроєкт проти росії, над яким працював Ліндсі Грем Сьогодні 12:32

Ліндсі Грем

Президент США Дональд Трамп підтримає ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії, одним із головних ініціаторів якого був покійний сенатор Ліндсі Грем.

Про це повідомив представник Білого дому, передає CNN.

Підтримка з боку президента пролунала через кілька днів після несподіваної смерті Грема, що, ймовірно, додатково спростить проходження документа через Конгрес. Над просуванням законопроєкту сенатор від Південної Кароліни працював упродовж кількох років.

Адміністрація США погодила підтримку документа

Ліндсі Грем і сенатор-демократ Річард Блументаль раніше заявляли, що адміністрація США готова підтримати законопроєкт. У п’ятницю вони повідомили про досягнення домовленості після тривалих переговорів. Проте тоді залишалося незрозумілим, чи підтримає документ особисто Дональд Трамп, оскільки раніше президент неодноразово критикував законопроєкт і наполягав на більшій свободі дій щодо запровадження санкцій.

Відповідаючи в понеділок увечері на запитання журналістки CNN Кейтлан Коллінз про те, чи планує він підписати законопроєкт, Трамп заявив: «Так, ми це обговорюємо. Ми дуже скоро ухвалимо рішення щодо цього».

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що Білий дім тісно співпрацював із Ліндсі Гремом щодо цього законопроєкту.

«Для цього знадобиться підтримка демократів і республіканців у Сенаті, але я сподіваюся, що ми зможемо цього досягти», — сказав він.

У Сенаті готуються до фінального голосування

В окремому інтерв’ю Річард Блументаль повідомив, що планує обговорити з Джоном Туном завершальні приготування до ухвалення законопроєкту, а також строки його розгляду.

Крім того, сенаторам необхідно визначити нового представника Республіканської партії, який стане головним співавтором документа замість Ліндсі Грема.

Що передбачає законопроєкт

Санкційний пакет відкриє для Дональда Трампа можливість запроваджувати високі мита на імпорт із країн, які купують російську нафту, уран і природний газ. Такі заходи мають посилити економічний тиск на Москву на тлі війни росії проти України.

Що відомо про смерть сенатора Грема

За кілька днів до смерті Грем відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та заявив, що погодив санкційний пакет з адміністрацією Трампа.

Сенатор помер 11 липня у своєму будинку на Капітолійському пагорбі після «нетривалої та раптової хвороби», повідомив його офіс. Згідно з попереднім висновком судмедекспертизи, причиною смерті міг стати розрив аорти, спричинений артеріосклерозом. Остаточні висновки буде зроблено після завершення додаткових експертиз.

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