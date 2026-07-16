Парламент назначил состав нового Кабмина
Кто вошел в состав правительства Корецкого
- первый вице-премьер-министр — министр энергетики — Денис Шмыгаль;
- вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры — Татьяна Бережная;
- министр финансов — Сергей Марченко;
- министр социальной политики — Денис Улютин;
- министр здравоохранения — Виктор Ляшко;
- министр молодежи и спорта — Матвей Бедный.
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Реорганизация министерств
- Министерство экономики и окружающей среды — во главе с Александром Кравченко;
- Министерство аграрной политики — руководителем которого станет Тарас Высоцкий.
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