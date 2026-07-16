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Парламент назначил состав нового Кабмина

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Кабинет министров Украины
Кабинет министров Украины
После утверждения нового главы Кабинета министров, которым стал Сергей Корецкий, Верховная Рада проголосовала за новый состав правительства.
Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал перечень назначенных чиновников.
Часть министров сохранила свои должности, в то же время в большинстве ведомств произошли кадровые перестановки и реорганизация.

Кто вошел в состав правительства Корецкого

Свои должности сохранили:
  • первый вице-премьер-министр — министр энергетики — Денис Шмыгаль;
  • вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры — Татьяна Бережная;
  • министр финансов — Сергей Марченко;
  • министр социальной политики — Денис Улютин;
  • министр здравоохранения — Виктор Ляшко;
  • министр молодежи и спорта — Матвей Бедный.

Какие кадровые изменения произошли

Вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции стал Всеволод Ченцов.
Министром по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц стал Виталий Безгин.
Министерство образования и науки возглавил Андрей Бутенко.
Министром внутренних дел был назначен Иван Выговский.
Министерство по делам ветеранов возглавил Виталий Ким, а Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины — Николай Калашник.
Министром цифровой трансформации стала Оксана Ферчук, а Министерство юстиции возглавил Денис Маслов.

Реорганизация министерств

По словам Железняка, новый глава правительства предлагает разделить отдельные министерства. Так называемое «мегаминистерство ресурсов» разделят на:
  • Министерство экономики и окружающей среды — во главе с Александром Кравченко;
  • Министерство аграрной политики — руководителем которого станет Тарас Высоцкий.
По материалам:
Finance.ua
КабминМинобразованияМинздравМинфинВерховная Рада
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