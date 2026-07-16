Правительство утвердило условия приватизации Одесского припортового завода и двух санкционных активов

Кабинет Министров Украины продолжает реализацию политики большой приватизации для привлечения инвестиций в промышленность.
Об этом ранее сообщила экс-премьер-министр Украины Юлия Свириденко по итогам заседания правительства.
«Сегодня на заседании правительства утвердили условия приватизации Одесского припортового завода, а также продажи двух санкционных активов — ООО „Демуринский горно-обогатительный комбинат“ и ООО „Мотордеталь-Конотоп“», — отметила глава правительства.
Государственный пакет акций Одесского припортового завода будет выставлен на открытый электронный аукцион со стартовой ценой более 4,3 млрд грн. Главная цель — привлечь стратегического инвестора, который возобновит полноценную работу одного из крупнейших химических комплексов Украины.
Одним из ключевых условий приватизации являются инвестиции покупателя в размере не менее 500 млн. грн. в модернизацию производства и повышение его энергоэффективности, а также сохранение основных видов деятельности предприятия.
Правительство также утвердило условия продажи двух санкционных активов:
ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» — со стартовой ценой 1,82 млрд грн;
ООО «Мотордеталь-Конотоп» — со стартовой ценой 415,5 млн грн.
Средства от продажи санкционных активов будут направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии и использованы на восстановление Украины.
Все три объекта приватизации будут продаваться через открытые онлайн-аукционы в системе Prozorro. Продажи, которые обеспечат прозрачность и конкурентность процесса.
По словам Премьер-министра, приватизация позволит возобновить полноценную работу предприятий, модернизировать производство и расширить экспортные возможности украинской промышленности.