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НБУ расширил список бенчмарк-ОВГЗ для покрытия резервов банков

Фондовый рынок
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Нацбанк добавил новый выпуск ОВГЗ в перечень бенчмарк-облигаций
Нацбанк добавил новый выпуск ОВГЗ в перечень бенчмарк-облигаций
Национальный банк Украины расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа (бенчмарк-ОВГЗ), за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Изменения вступили в силу 16 июля 2026 года.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
С 16 июля 2026 года в список бенчмарк-ОВГЗ добавлены облигации с идентификационным номером UA4000239073, первое размещение которых Министерство финансов Украины осуществило 7 июля 2026 года.
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«Данное решение направлено на поддержку активности банков на аукционах Министерства финансов Украины по размещению ОВГЗ, что важно для обеспечения финансирования государственного бюджета исключительно на безэмиссионной основе», — говорится в сообщении.
Регулятор напомнил, что банки могут засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 60% объема обязательных резервов. Соответствующий список определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов Украины.

В список вошел 21 выпуск ценных бумаг

С 16 июля 2026 года он будет содержать 21 выпуск ценных бумаг, а именно: UA4000232615, UA4000232912, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4002 UA4000236632, UA4000237564, UA4000238844, UA4000238984, UAUA4000239057 и новый UA4000239073.

Что такое обязательные резервы

Обязательные резервы — один из обычных инструментов центральных банков. Его содержание состоит в следующем: банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете в центральном банке средства в объеме, определяемом как определенный процент от его обязательств (норматив резервирования). Эта сумма должна быть сформирована в среднем за период резервирования.
Это позволяет сглаживать возможные конъюнктурные (непредсказуемые) колебания ликвидности, в то же время обеспечивая эффективное применение самого инструмента по прямому назначению — ограничение части свободной ликвидности банковской системы.
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В целях повышения эффективности регулирования денежно-кредитного рынка и содействия избеганию финансирования бюджетного дефицита через эмиссионные источники банкам разрешено часть обязательных резервов покрывать за счет бенчмарк-ОВГЗ.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Национальный банк Украины актуализировал перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Изменения вступили в силу 25 июня 2026 года. Из перечня бенчмарк-ОВГЗ исключены облигации с идентификационным номером UA4000227490 в связи с их полным погашением 18 февраля 2026 года. В перечень включено ОВГЗ с идентификационным номером UA4000239057, первое размещение которых Министерство финансов провело 9 июня 2026 года.
По материалам:
Finance.ua
НБУБанки УкраиныОВГЗ
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