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Сколько денежных средств привлекло правительство от ОВГЗ в первом полугодии 2026 года

Казна и Политика
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Правительство привлекло от ОВГЗ более 204 млрд грн за первое полугодие 2026 года
Правительство привлекло от ОВГЗ более 204 млрд грн за первое полугодие 2026 года
За январь-июнь 2026 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на первичных аукционах 204 799,5 млн грн, $452,0 млн и 294,9 млн евро.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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За этот же период на погашение внутренних государственных долговых ценных бумаг было направлено 180,535 млрд грн, $650,0 млн и 188,8 млн евро.
С начала полномасштабного вторжения и до 31 июня 2026 года правительство привлекло на первичных аукционах 1 686 915,2 млн грн, $11 243,3 млн и 3 542,1 млн евро, тогда как на погашение ОВГЗ за этот период направили 1 175 43,23 110,3 млн евро.
Крупнейшие держатели ОВГЗ:
  • Общий портфель ОВГЗ в собственности юридических лиц составлял 1 154,6 млрд. грн. в эквиваленте: 1 070 609,1 млн. грн., $1 124,7 млн. и 657,8 млн евро.
  • Портфель ОВГЗ в собственности физических лиц достиг 150,0 млрд. грн. в эквиваленте: 90 820,0 млн. грн., $1 083,4 млн. и 207,8 млн евро.
  • Портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов составляет 17,8 млрд грн в эквиваленте: 16,6631 млрд грн, $12,8 млн и 10,0 млн евро.

Военные облигации

По состоянию на 1 июля 2026 г. общий портфель военных облигаций в собственности юридических лиц (без банков) оценивался в 89,1 млрд грн в эквиваленте — против 114,1 млрд грн годом ранее.
Структура этого портфеля по валютам выпуска выглядит следующим образом: 63,244 млн грн (26,6% от общего объема гривневых военных ОВГЗ), $330,8 млн (16,8% долларовых выпусков) и 216,7 млн ​​евро (21,9% выпусков в евро).
Общий портфель военных облигаций в собственности физических лиц по состоянию на 1 июля 2026 года составил 101,9 млрд грн в эквиваленте, со следующей валютной структурой: 49 977,8 млн грн (21,0% гривневых выпусков), $965,9 млн (49,0% долларов долларов) евро).
По состоянию на 1 июля 2026 г. нерезиденты владели военными ОВГЗ на сумму 6 029,7 млн ​​грн, $11,0 млн и 10,0 млн евро.
В июне 2026 года Министерство финансов погасило военные ОВГЗ на общую сумму 30 650 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
ОВГЗ
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