Украина получила более 3 млрд долларов от Всемирного банка: куда направят средства Сегодня 17:14 — Казна и Политика

Всемирный банк выделяет Украине более $3 млрд

В государственный бюджет Украины поступило 3,35 млрд долларов в рамках Первой программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора, реализуемого совместно с Всемирным банком.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, это стало результатом соглашений, которые Украина и Всемирный банк подписали 24 июня на полях Конференции по восстановлению Украины (URC 2026).

Куда направят средства

Денежные средства будут направлены на поддержание макрофинансовой стабильности и финансирования приоритетных расходов государственного бюджета в условиях военного положения.

По словам Свириденко, это финансирование стало возможным благодаря масштабному пакету реформ. Для выполнения условий программы правительство и Верховная Рада приняли 13 законов и 7 подзаконных нормативно-правовых актов.

Изменения охватили ключевые сферы:

усовершенствование системы публичных закупок,

развитие факторинга,

интеграцию энергетических рынков с ЕС,

трансформацию аграрного сектора,

поддержку ветеранского предпринимательства,

развитие жилищной политики,

модернизацию дошкольного и профессионального образования,

восстановление системы экологического мониторинга выбросов парниковых газов

Следующий этап программы предполагает привлечение еще 1 млрд дол. до конца 2026 года после выполнения определенных условий.

Часть финансирования обеспечена гарантиями правительств Великобритании и Японии.

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