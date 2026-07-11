0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина получила более 3 млрд долларов от Всемирного банка: куда направят средства

Казна и Политика
21
Всемирный банк выделяет Украине более $3 млрд
Всемирный банк выделяет Украине более $3 млрд
В государственный бюджет Украины поступило 3,35 млрд долларов в рамках Первой программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора, реализуемого совместно с Всемирным банком.
Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, это стало результатом соглашений, которые Украина и Всемирный банк подписали 24 июня на полях Конференции по восстановлению Украины (URC 2026).

Куда направят средства

Денежные средства будут направлены на поддержание макрофинансовой стабильности и финансирования приоритетных расходов государственного бюджета в условиях военного положения.
По словам Свириденко, это финансирование стало возможным благодаря масштабному пакету реформ. Для выполнения условий программы правительство и Верховная Рада приняли 13 законов и 7 подзаконных нормативно-правовых актов.
Изменения охватили ключевые сферы:
  • усовершенствование системы публичных закупок,
  • развитие факторинга,
  • интеграцию энергетических рынков с ЕС,
  • трансформацию аграрного сектора,
  • поддержку ветеранского предпринимательства,
  • развитие жилищной политики,
  • модернизацию дошкольного и профессионального образования,
  • восстановление системы экологического мониторинга выбросов парниковых газов
Следующий этап программы предполагает привлечение еще 1 млрд дол. до конца 2026 года после выполнения определенных условий.
Часть финансирования обеспечена гарантиями правительств Великобритании и Японии.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems