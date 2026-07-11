Украина получила более 3 млрд долларов от Всемирного банка: куда направят средства
Куда направят средства
- усовершенствование системы публичных закупок,
- развитие факторинга,
- интеграцию энергетических рынков с ЕС,
- трансформацию аграрного сектора,
- поддержку ветеранского предпринимательства,
- развитие жилищной политики,
- модернизацию дошкольного и профессионального образования,
- восстановление системы экологического мониторинга выбросов парниковых газов
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