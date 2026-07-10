Для запуска гражданской авиации Украине нужно 3−5 месяцев — нардеп Сегодня 17:26 — Казна и Политика

Украина может возобновить работу гражданской авиации в течение 3−5 месяцев после создания необходимых условий безопасности.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко, сообщают Новости.Live.

Что необходимо для возобновления полетов

По словам народного депутата, в государственном бюджете предусмотрены средства на поддержку работы аэропортов и персонала, обеспечивающего функционирование авиационной инфраструктуры.

Владимир Крейденко отметил, что при наличии подготовленного персонала, необходимых условий безопасности и механизмов защиты аэропортов гражданское авиасообщение можно будет возобновить в течение 3−5 месяцев.

В то же время парламентарий отказался комментировать техническое состояние украинских аэропортов.

По его словам, такая информация не разглашается из соображений безопасности, поскольку может использоваться россией.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Кабинет Министров утвердил Стратегию развития гражданской авиации Украины до 2030 года и создал Межведомственный координационный центр для подготовки к возобновлению авиасообщения.

В то же время вопрос открытия воздушного пространства не рассматривается из-за ситуации безопасности и продолжающихся массированных атак россии. Документ предусматривает долгосрочное планирование развития отрасли и является частью евроинтеграционных обязательств и адаптации транспортной системы к стандартам Европейского Союза.

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