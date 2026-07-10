Украина может возобновить работу гражданской авиации в течение 3−5 месяцев после создания необходимых условий безопасности.
Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко, сообщают Новости.Live.
Что необходимо для возобновления полетов
По словам народного депутата, в государственном бюджете предусмотрены средства на поддержку работы аэропортов и персонала, обеспечивающего функционирование авиационной инфраструктуры.
Владимир Крейденко отметил, что при наличии подготовленного персонала, необходимых условий безопасности и механизмов защиты аэропортов гражданское авиасообщение можно будет возобновить в течение 3−5 месяцев.
В то же время парламентарий отказался комментировать техническое состояние украинских аэропортов.
По его словам, такая информация не разглашается из соображений безопасности, поскольку может использоваться россией.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров утвердил Стратегию развития гражданской авиации Украины до 2030 года и создал Межведомственный координационный центр для подготовки к возобновлению авиасообщения.
В то же время вопрос открытия воздушного пространства не рассматривается из-за ситуации безопасности и продолжающихся массированных атак россии. Документ предусматривает долгосрочное планирование развития отрасли и является частью евроинтеграционных обязательств и адаптации транспортной системы к стандартам Европейского Союза.