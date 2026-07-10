Омбудсман назвал главные проблемы, с которыми обращаются украинцы
Что просили
- о соблюдении процессуальных прав и условий содержания в местах несвободы (6 441 обращение),
- насчет права на обращение, доступа к публичной информации и защите персональных данных (5 118),
- а также защиты прав людей, пострадавших из-за вооруженной агрессии россии (3170).
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