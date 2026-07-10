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Омбудсман назвал главные проблемы, с которыми обращаются украинцы

Личные финансы
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Омбудсман назвал главные проблемы, с которыми обращаются украинцы
Омбудсман назвал главные проблемы, с которыми обращаются украинцы
В 2026 году украинцы более 87 тысяч раз обратились в Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Больше всего обращений касались защиты прав военных, ветеранов, пленных и их близких.
Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец в четверг, 9 июля.
По его словам, только в мае и июне офис омбудсмана получил 31 624 обращения, содержащие 59 346 отдельных вопросов.

Что просили

Чаще всего люди просили о помощи в защите прав военнослужащих, ветеранов, военнопленных и их семей — таких обращений было 18 064.
Также украинцы часто обращались:
  • о соблюдении процессуальных прав и условий содержания в местах несвободы (6 441 обращение),
  • насчет права на обращение, доступа к публичной информации и защите персональных данных (5 118),
  • а также защиты прав людей, пострадавших из-за вооруженной агрессии россии (3170).
По материалам:
Finance.ua
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