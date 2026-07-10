Всего 26% украинцев готовы рекомендовать своего работодателя — исследование Сегодня 09:14 — Личные финансы

Внутри команд сохраняется достаточно высокий уровень доверия

Работники в Украине доверяют своим коллегам и руководству, однако это не всегда превращается в готовность рекомендовать работодателя другим. В частности, индекс лояльности сотрудников (eNPS) в Украине остается в отрицательной зоне, а его уровень существенно отличается в зависимости от региона.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Gradus.

«Исследование показывает, что лояльность сотрудников в Украине сегодня держится на простых вещах: руководитель, которому доверяют, возможность говорить о своем состоянии без страха последствий, достойное вознаграждение и гибкость. Где выше доверие к руководству, там и выше готовность рекомендовать компанию. В то же время, в компаниях, где тема ментального здоровья остается табу, доверие разрушается молча, и HR узнает об этом только, когда человек уже написал заявление», — комментирует Евгения Близнюк, социолог, основательница и СЕО Gradus.

Индекс лояльности остается отрицательным

Всего 26% опрошенных работников принадлежат к категории промоутеров, то есть сотрудников, готовых рекомендовать свою компанию как хорошее место работы.

В то же время 41% респондентов являются детракторами, то есть вероятнее всего не будут советовать своего работодателя другим. Еще 33% участников исследования занимают нейтральную позицию.

В результате индекс лояльности сотрудников (eNPS), рассчитываемый как разница между долей промоутеров и детракторов, составляет -15%.

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При этом внутри команд сохраняется достаточно высокий уровень доверия: коллегам доверяют 58% опрошенных, руководству компании — 56%.

Таким образом, низкую лояльность к работодателям частично компенсирует поддержка внутри коллективов, а не всеобщее удовлетворение компанией как местом работы.

Индекс лояльности остается отрицательным

Психологическая поддержка остается недоступной для большинства работников

Только 16% опрошенных сообщили, что имеют доступ к психологической поддержке компании. В то же время 58% отметили, что такая возможность отсутствует, а еще 26% не знают, предусмотрена ли она работодателем.

Кроме того, каждый пятый работник (20%) не чувствует себя психологически безопасно на рабочем месте и не готов открыто говорить о собственном состоянии из-за возможных негативных последствий.

Результаты исследования свидетельствуют, что при отсутствии поддержки и безопасности вопрос ментального здоровья часто остается вне обсуждения в коллективах.

На фоне войны и роста психологической нагрузки для украинцев такая ситуация может влиять на готовность работников рекомендовать своего работодателя другим.

Психологическая поддержка остается недоступной для большинства работников

Каким работники видят идеального работодателя

Представление об «идеальной» организации остается достаточно прагматичным: на первом месте — достойное вознаграждение (63%), а уже потом — гибкая модель работы (37%) и положительная и гибкая среда (35%).

Каким работники видят идеального работодателя

Показательно, что по сравнению с предыдущей волной опроса, снизился вес почти всех «вдохновляющих» характеристик идеального работодателя — вдохновляющих возможностей для профессионального роста, карьерного роста и лидеров, тогда как запрос на гибкость работы, наоборот, заметно возрос. То есть, работники все меньше ожидают от компаний активного карьерного сопровождения и все больше — базовой стабильности и гибкости.

Понимание этого сдвига в ожиданиях дает работодателям конкретный ориентир для работы над лояльностью: инвестировать следует не столько в масштабные программы развития, сколько в вещи, напрямую влияющие на ежедневный опыт работника.

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