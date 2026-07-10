Работники в Украине доверяют своим коллегам и руководству, однако это не всегда превращается в готовность рекомендовать работодателя другим. В частности, индекс лояльности сотрудников (eNPS) в Украине остается в отрицательной зоне, а его уровень существенно отличается в зависимости от региона.
«Исследование показывает, что лояльность сотрудников в Украине сегодня держится на простых вещах: руководитель, которому доверяют, возможность говорить о своем состоянии без страха последствий, достойное вознаграждение и гибкость. Где выше доверие к руководству, там и выше готовность рекомендовать компанию. В то же время, в компаниях, где тема ментального здоровья остается табу, доверие разрушается молча, и HR узнает об этом только, когда человек уже написал заявление», — комментирует Евгения Близнюк, социолог, основательница и СЕО Gradus.
При этом внутри команд сохраняется достаточно высокий уровень доверия: коллегам доверяют 58% опрошенных, руководству компании — 56%.
Таким образом, низкую лояльность к работодателям частично компенсирует поддержка внутри коллективов, а не всеобщее удовлетворение компанией как местом работы.
Психологическая поддержка остается недоступной для большинства работников
Только 16% опрошенных сообщили, что имеют доступ к психологической поддержке компании. В то же время 58% отметили, что такая возможность отсутствует, а еще 26% не знают, предусмотрена ли она работодателем.
Кроме того, каждый пятый работник (20%) не чувствует себя психологически безопасно на рабочем месте и не готов открыто говорить о собственном состоянии из-за возможных негативных последствий.
Результаты исследования свидетельствуют, что при отсутствии поддержки и безопасности вопрос ментального здоровья часто остается вне обсуждения в коллективах.
На фоне войны и роста психологической нагрузки для украинцев такая ситуация может влиять на готовность работников рекомендовать своего работодателя другим.
Каким работники видят идеального работодателя
Представление об «идеальной» организации остается достаточно прагматичным: на первом месте — достойное вознаграждение (63%), а уже потом — гибкая модель работы (37%) и положительная и гибкая среда (35%).
Показательно, что по сравнению с предыдущей волной опроса, снизился вес почти всех «вдохновляющих» характеристик идеального работодателя — вдохновляющих возможностей для профессионального роста, карьерного роста и лидеров, тогда как запрос на гибкость работы, наоборот, заметно возрос. То есть, работники все меньше ожидают от компаний активного карьерного сопровождения и все больше — базовой стабильности и гибкости.
Понимание этого сдвига в ожиданиях дает работодателям конкретный ориентир для работы над лояльностью: инвестировать следует не столько в масштабные программы развития, сколько в вещи, напрямую влияющие на ежедневный опыт работника.