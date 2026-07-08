НБУ сообщил, почему работодатели повышают зарплаты: где количество работников растет
В НБУ объясняют, что главной причиной дальнейшего роста зарплат остается острый дефицит кадров.
Об этом идет речь в свежем отчете НБУ.
Несмотря на увеличение количества соискателей, многим компаниям все еще сложно найти работников с необходимой квалификацией.
Чтобы привлечь специалистов или удержать персонал, работодатели вынуждены повышать заработную плату и предлагать более конкурентные условия труда. Дополнительным фактором выступило постепенное замедление инфляции, что положительно влияет на реальный рост доходов населения.
Заметную роль в увеличении средних зарплат играют и государственные расходы. Благодаря росту бюджетного финансирования повышаются доходы работников образования, здравоохранения и других сфер, удерживаемых за счет государственного бюджета.
В то же время, ряд отраслей продолжает сокращать персонал. Наибольшее падение количества штатных работников зафиксировано в:
- сельском хозяйстве — минус 27,9%;
- сфере искусства и развлечений — минус 3,5%;
- финансовом секторе — минус 2,1%.
Где количество работников растет
Несмотря на всеобщее замедление найма, отдельные отрасли продолжают активно расширять штаты. Наибольший рост численности работников зафиксирован в:
- обрабатывающей промышленности — на 6,7%, прежде всего благодаря развитию оборонно-промышленного комплекса, в частности производство транспортных средств увеличилось почти на четверть;
- ІТ-секторе — на 26%;
- строительстве — на 9,5%;
- транспортной сфере — на 3%.
Ранее говорилось, что Национальный банк показал результаты экономической ситуации в Украине за май-июнь.
Справка Finance.ua:
- В мае 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30 961 грн. По сравнению с апрелем показатель вырос на 1,5%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
- Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве, где средняя зарплата составила 47 115 грн. Второе место заняла Киевская область с показателем 32 374 грн.
- В то же время, самые низкие средние зарплаты зафиксированы в Черновицкой и Кировоградской областях — 22 354 грн и 22 336 грн соответственно.
Ранее Finance.ua рассказывал, что большинство украинцев хотели бы зарабатывать гораздо больше, чем получают сейчас. Чаще всего желаемым доходом называют сумму от 25 до 50 тыс. грн в месяц, хотя фактически такие доходы есть всего лишь у небольшой части (от 9% до 18%) жителей разных регионов.
У столицы самая низкая доля жителей с доходом до 15 тыс. грн на одного взрослого члена семьи — 32,9%. В то же время, комфортным такой уровень дохода считают всего 6% опрошенных.
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