0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ сообщил, почему работодатели повышают зарплаты: где количество работников растет

Личные финансы
32
НБУ сообщил, почему работодатели повышают зарплаты: где количество работников растет
НБУ сообщил, почему работодатели повышают зарплаты: где количество работников растет
В НБУ объясняют, что главной причиной дальнейшего роста зарплат остается острый дефицит кадров.
Об этом идет речь в свежем отчете НБУ.
Читайте также
Несмотря на увеличение количества соискателей, многим компаниям все еще сложно найти работников с необходимой квалификацией.
Чтобы привлечь специалистов или удержать персонал, работодатели вынуждены повышать заработную плату и предлагать более конкурентные условия труда. Дополнительным фактором выступило постепенное замедление инфляции, что положительно влияет на реальный рост доходов населения.
Заметную роль в увеличении средних зарплат играют и государственные расходы. Благодаря росту бюджетного финансирования повышаются доходы работников образования, здравоохранения и других сфер, удерживаемых за счет государственного бюджета.
В то же время, ряд отраслей продолжает сокращать персонал. Наибольшее падение количества штатных работников зафиксировано в:
  • сельском хозяйстве — минус 27,9%;
  • сфере искусства и развлечений — минус 3,5%;
  • финансовом секторе — минус 2,1%.

Где количество работников растет

Несмотря на всеобщее замедление найма, отдельные отрасли продолжают активно расширять штаты. Наибольший рост численности работников зафиксирован в:
  • обрабатывающей промышленности — на 6,7%, прежде всего благодаря развитию оборонно-промышленного комплекса, в частности производство транспортных средств увеличилось почти на четверть;
  • ІТ-секторе — на 26%;
  • строительстве — на 9,5%;
  • транспортной сфере — на 3%.
Ранее говорилось, что Национальный банк показал результаты экономической ситуации в Украине за май-июнь.

Справка Finance.ua:

  • В мае 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30 961 грн. По сравнению с апрелем показатель вырос на 1,5%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
  • Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве, где средняя зарплата составила 47 115 грн. Второе место заняла Киевская область с показателем 32 374 грн.
  • В то же время, самые низкие средние зарплаты зафиксированы в Черновицкой и Кировоградской областях — 22 354 грн и 22 336 грн соответственно.
Ранее Finance.ua рассказывал, что большинство украинцев хотели бы зарабатывать гораздо больше, чем получают сейчас. Чаще всего желаемым доходом называют сумму от 25 до 50 тыс. грн в месяц, хотя фактически такие доходы есть всего лишь у небольшой части (от 9% до 18%) жителей разных регионов.
У столицы самая низкая доля жителей с доходом до 15 тыс. грн на одного взрослого члена семьи — 32,9%. В то же время, комфортным такой уровень дохода считают всего 6% опрошенных.
По материалам:
Finance.ua
НБУБизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems