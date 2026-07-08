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В Польше изменили правила исчисления трудового стажа

Личные финансы
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В стаж работников будут включать не только периоды работы по трудовым договорам, но и другие формы профессиональной деятельности
В стаж работников будут включать не только периоды работы по трудовым договорам, но и другие формы профессиональной деятельности
Польская горнодобывающая группа (PGG) ввела новые правила исчисления трудового стажа после изменений в Трудовой кодекс Польши. Теперь в стаж работников будут включать не только периоды работы по трудовым договорам, но и другие формы профессиональной деятельности.
Об этом сообщает InPoland.net.pl.

Какие периоды будут засчитывать в стаж

Согласно новым нормам, в трудовой стаж будут относить периоды работы по договорам поручения, агентским договорам, а также время ведения предпринимательской деятельности и другие виды профессиональной деятельности, определенные законодательством.
Для подтверждения таких периодов работникам необходимо получить соответствующие справки от учреждения социального страхования Польши (ZUS), которые можно оформить через электронный сервис PUE/eZUS.
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Компания уже начала обновление кадровых данных работников, подавших необходимые документы.

Когда вступили в силу новые правила

В PGG сообщили, что расширение правил стало результатом изменений в Трудовой кодекс и отдельное соглашение между руководством компании и профсоюзами.
Хотя внутренние положения предприятия и раньше регулировали отдельные вопросы трудового стажа, новые правила должны обеспечить единый и прозрачный подход к начислению всех выплат, связанных с профессиональным опытом работников.
Поправки в Трудовой кодекс внедрялись поэтапно: для государственного сектора они вступили в силу с 1 января 2026, а для частного с 1 мая 2026 года.
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Работники могут подать документы, подтверждающие периоды профессиональной деятельности, осуществленной до вступления в силу закона, в течение 24 месяцев.
Обновленный трудовой стаж также будет влиять на право на более длительный ежегодный отпуск, надбавки за выслугу лет и возможности карьерного роста.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что темпы роста зарплат в Польше заметно замедлились, а период стремительного повышения доходов, похоже, завершился. Эксперты объясняют это снижением инфляции, более осторожной политикой работодателей в отношении расходов и изменениями на рынке труда. Такие тенденции касаются и украинцев, работающих в Польше.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаСтажПольша
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