Какие налоги нужно заплатить в Польше
Чтобы не попасть в ловушку двойного налогообложения украинцы, живущие сейчас за границей, должны знать все нюансы налогового законодательства страны, где они находятся.
Чем отличаются правила в топ-странах Европы, мы описали в статье — Налоги для украинцев в Европе.
Если вы проживаете в условной Польше или Германии более полугода, эта страна считает вас своим плательщиком и требует налог со всего вашего мирового дохода. Включая украинские зарплаты, дивиденды или доходы от аренды квартиры в Киеве.
По общему правилу, вы становитесь налоговым резидентом европейской страны, если выполняется хотя бы одно из условий:
- вы находитесь в стране более 183 дней и в течение календарного или налогового года;
- центр ваших жизненных и экономических интересов переместился туда (там живет семья, дети ходят в школу, подписан долгосрочный договор аренды жилья, есть постоянная работа).
Польша
Польша остается наиболее понятной для украинцев в отношении налогов, особенно для микропредпринимателей.
Наемные работники
Действует прогрессивная шкала. Ставка составляет 12% на доход до 120 тыс. злотых в год. Все, что выше этой суммы, облагается налогом по ставке 32%. Есть плюс — не облагаемый налогом минимум (kwota wolna od podatku) составляет 30 тыс. злотых в год.
Если зарабатываете меньше — подоходный налог вообще возвращается после подачи годовой декларации PIT.
Предприниматели
Для тех, кто открывает аналог нашего ФЛП (Jednoosobowa działalność gospodarcza), есть опция — Ryczałt (паушальный налог).
Его ставка зависит от вида деятельности: например, ІТ-специалисты платят 12% или 8,5%, сфера услуг — 8,5%, торговля — 3%. Налог платится от оборота без учета расходов.
Читайте больше деталей о других странах в статье — Налоги для украинцев в Европе: где выгоднее жить и работать в 2026 году
Ранее Finance.ua писал, что темпы роста зарплат в Польше заметно замедлились, а период стремительного повышения доходов, похоже, завершился.
Эксперты объясняют это снижением инфляции, более осторожной политикой работодателей по затратам и изменениям на рынке труда. Такие тенденции касаются и украинцев, работающих в Польше.
В то же время компании все чаще соблюдают более консервативную политику управления затратами и усиливают финансовую дисциплину. В результате двузначные темпы роста зарплат остались в прошлом.
Также напомним, что в Польше с 1 июля меняют правила проживания для украинцев. С 1 июля 2026 вступают в силу очередные изменения в законодательство, предусматривающие постепенное сокращение программ поддержки для граждан Украины. В этот раз правительство ограничивает доступ к центрам коллективного проживания.
Кто сохранит право на проживание
Право на проживание в таких центрах и в дальнейшем будут иметь:
- беременные женщины;
- женщины с детьми в возрасте до 1 года;
- люди с инвалидностью;
- пенсионеры, не получающие польскую пенсию и не имеющие родственников в Польше.
Ранее Finance.ua рассказывал, что прибывающие в Польшу украинцы все чаще сталкиваются с отказами в предоставлении статуса UKR. Такая тенденция вызывает беспокойство среди работодателей и представителей бизнеса.
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