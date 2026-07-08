Ошибки в платежках за коммунальные услуги: как действовать (совет эксперта) Сегодня 09:00 — Личные финансы

Ошибки в платежках за коммунальные услуги: как действовать (совет эксперта)

По состоянию на начало 2026 года общая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги превысила 100 млрд грн. Поставщики коммунальных услуг активно обращаются в суды для взыскания долгов.

Но иногда украинцы видят неверно начисленные суммы за коммунальные услуги. Что делать в этом случае? Для начала следует проверить переданные показатели счетчиков и обратиться за пересчетом.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат АБ «Ивана Хомича» Елена Воронкова.

По словам адвоката, в первую очередь нужно проверить, правильно ли вы передали показатели счетчиков.

Если данные не были своевременно представлены — их необходимо сообщить. В таком случае поставщик должен перечислить сумму в следующем месяце с учетом обновленных цифр.

Как исправить

Если показатели были переданы правильно, но сумма в квитанции все равно некорректная, потребителю следует обратиться к компании-поставщику с заявлением о перерасчете.

Адвокат советует делать это именно в письменной форме. Устное обращение нигде не фиксируется, в то время как на письменное заявление компания обязана предоставить официальный ответ.

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Документ можно отправить «Укрпочтой» заказным письмом с уведомлением о вручении. Также заявление можно занести лично, но в этом случае очень важно получить подтверждение его получения. Для этого можно:

подать два экземпляра заявления, чтобы на втором уполномоченное лицо компании поставило отметку о принятии;

если экземпляр один — обязательно сфотографировать его уже с отметкой о регистрации в учреждении.

Обычно долг не становится сюрпризом — он ежемесячно напоминает о себе в бумажных квитанциях. Если вы игнорировали счета слишком долго и компания уже подала на вас в суд, данные попадают в Единый государственный реестр исполнительных производств. Это уже «красный флажок», по которому исполнительная служба может заблокировать Раньше мы писали , что делать с долгами за коммунальные услуги.Обычно долг не становится сюрпризом — он ежемесячно напоминает о себе в бумажных квитанциях. Если вы игнорировали счета слишком долго и компания уже подала на вас в суд, данные попадают в Единый государственный реестр исполнительных производств. Это уже «красный флажок», по которому исполнительная служба может заблокировать банковские карты или наложить арест на имущество.

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