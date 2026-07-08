0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ошибки в платежках за коммунальные услуги: как действовать (совет эксперта)

Личные финансы
21
Ошибки в платежках за коммунальные услуги: как действовать (совет эксперта)
Ошибки в платежках за коммунальные услуги: как действовать (совет эксперта)
По состоянию на начало 2026 года общая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги превысила 100 млрд грн. Поставщики коммунальных услуг активно обращаются в суды для взыскания долгов.
Но иногда украинцы видят неверно начисленные суммы за коммунальные услуги. Что делать в этом случае? Для начала следует проверить переданные показатели счетчиков и обратиться за пересчетом.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат АБ «Ивана Хомича» Елена Воронкова.
По словам адвоката, в первую очередь нужно проверить, правильно ли вы передали показатели счетчиков.
Если данные не были своевременно представлены — их необходимо сообщить. В таком случае поставщик должен перечислить сумму в следующем месяце с учетом обновленных цифр.

Как исправить

Если показатели были переданы правильно, но сумма в квитанции все равно некорректная, потребителю следует обратиться к компании-поставщику с заявлением о перерасчете.
Адвокат советует делать это именно в письменной форме. Устное обращение нигде не фиксируется, в то время как на письменное заявление компания обязана предоставить официальный ответ.
Читайте также
Документ можно отправить «Укрпочтой» заказным письмом с уведомлением о вручении. Также заявление можно занести лично, но в этом случае очень важно получить подтверждение его получения. Для этого можно:
  • подать два экземпляра заявления, чтобы на втором уполномоченное лицо компании поставило отметку о принятии;
  • если экземпляр один — обязательно сфотографировать его уже с отметкой о регистрации в учреждении.
Место для вашей рекламы
Раньше мы писали, что делать с долгами за коммунальные услуги. Обычно долг не становится сюрпризом — он ежемесячно напоминает о себе в бумажных квитанциях. Если вы игнорировали счета слишком долго и компания уже подала на вас в суд, данные попадают в Единый государственный реестр исполнительных производств. Это уже «красный флажок», по которому исполнительная служба может заблокировать банковские карты или наложить арест на имущество.
По материалам:
Finance.ua
Коммунальные услуги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems