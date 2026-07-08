Ошибки в платежках за коммунальные услуги: как действовать (совет эксперта)
По состоянию на начало 2026 года общая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги превысила 100 млрд грн. Поставщики коммунальных услуг активно обращаются в суды для взыскания долгов.
Но иногда украинцы видят неверно начисленные суммы за коммунальные услуги. Что делать в этом случае? Для начала следует проверить переданные показатели счетчиков и обратиться за пересчетом.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат АБ «Ивана Хомича» Елена Воронкова.
По словам адвоката, в первую очередь нужно проверить, правильно ли вы передали показатели счетчиков.
Если данные не были своевременно представлены — их необходимо сообщить. В таком случае поставщик должен перечислить сумму в следующем месяце с учетом обновленных цифр.
Как исправить
Если показатели были переданы правильно, но сумма в квитанции все равно некорректная, потребителю следует обратиться к компании-поставщику с заявлением о перерасчете.
Адвокат советует делать это именно в письменной форме. Устное обращение нигде не фиксируется, в то время как на письменное заявление компания обязана предоставить официальный ответ.
Документ можно отправить «Укрпочтой» заказным письмом с уведомлением о вручении. Также заявление можно занести лично, но в этом случае очень важно получить подтверждение его получения. Для этого можно:
- подать два экземпляра заявления, чтобы на втором уполномоченное лицо компании поставило отметку о принятии;
- если экземпляр один — обязательно сфотографировать его уже с отметкой о регистрации в учреждении.
Раньше мы писали, что делать с долгами за коммунальные услуги. Обычно долг не становится сюрпризом — он ежемесячно напоминает о себе в бумажных квитанциях. Если вы игнорировали счета слишком долго и компания уже подала на вас в суд, данные попадают в Единый государственный реестр исполнительных производств. Это уже «красный флажок», по которому исполнительная служба может заблокировать банковские карты или наложить арест на имущество.
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