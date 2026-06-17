Что делать с долгами за коммунальные услуги: пошаговая инструкция

По состоянию на начало 2026 года общая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги превысила 100 млрд грн. Поставщики коммунальных услуг активно обращаются в суды для взыскания долгов.
Обычно долг не становится сюрпризом — он ежемесячно «напоминает» о себе в бумажных квитанциях. Если вы игнорировали счета слишком долго и компания уже подала на вас в суд, данные попадают в Единый государственный реестр исполнительных производств. Это уже «красный флажок», по которому исполнительная служба может заблокировать банковские карты или наложить арест на имущество.
Специалисты советуют не игнорировать проблему и не откладывать ее решение. В начале 2024 года поставщикам коммунальных услуг вернули право прекращать предоставление услуг должникам, за исключением прифронтовых и временно оккупированных территорий.
Если сумма задолженности значительна, следует воспользоваться механизмом реструктуризации.
Подготовьте необходимые документы
Вам понадобятся: паспорт, идентификационный код (РНУКНП), документы на право собственности на жилье и справка о доходах всех совершеннолетних, прописанных в квартире (если вы официально безработные — справка из центра занятости).
Обратитесь к поставщику услуг
Это может быть визит или онлайн-заявка. Следует написать заявление на реструктуризацию долга. Обращаться придется отдельно к каждой компании, перед которой есть задолженность (в водоканал — за воду, в энергокомпанию — за свет).
Заключите договор о реструктуризации
В договоре сумму вашего долга разобьют на равные части (обычно сроком до 60 месяцев в зависимости от размера задолженности и вашего дохода). Главное условие — ежемесячно вы обязаны платить текущую коммуналку + согласованную часть старого долга.
Оформите субсидию
С долгами свыше 680 грн государственное пособие не назначают. Но как только вы подпишете договор о реструктуризации и предоставите его копию в Пенсионный фонд, вы снова получите право на субсидию и сможете снизить нагрузку на свой кошелек.