Что делать с долгами за коммунальные услуги: пошаговая инструкция Сегодня 20:04 — Личные финансы

Общая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги превысила 100 млрд грн

По состоянию на начало 2026 года общая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги превысила 100 млрд грн. Поставщики коммунальных услуг активно обращаются в суды для взыскания долгов.

Обычно долг не становится сюрпризом — он ежемесячно «напоминает» о себе в бумажных квитанциях. Если вы игнорировали счета слишком долго и компания уже подала на вас в суд, данные попадают в Единый государственный реестр исполнительных производств. Это уже «красный флажок», по которому исполнительная служба может заблокировать банковские карты или наложить арест на имущество.

Что делать, если долг уже скопился

Специалисты советуют не игнорировать проблему и не откладывать ее решение. В начале 2024 года поставщикам коммунальных услуг вернули право прекращать предоставление услуг должникам, за исключением прифронтовых и временно оккупированных территорий.

Если сумма задолженности значительна, следует воспользоваться механизмом реструктуризации.

Подготовьте необходимые документы

Вам понадобятся: паспорт, идентификационный код (РНУКНП), документы на право собственности на жилье и справка о доходах всех совершеннолетних, прописанных в квартире (если вы официально безработные — справка из центра занятости).

Обратитесь к поставщику услуг

Это может быть визит или онлайн-заявка. Следует написать заявление на реструктуризацию долга. Обращаться придется отдельно к каждой компании, перед которой есть задолженность (в водоканал — за воду, в энергокомпанию — за свет).

Заключите договор о реструктуризации

В договоре сумму вашего долга разобьют на равные части (обычно сроком до 60 месяцев в зависимости от размера задолженности и вашего дохода). Главное условие — ежемесячно вы обязаны платить текущую коммуналку + согласованную часть старого долга.

Оформите субсидию

С долгами свыше 680 грн государственное пособие не назначают. Но как только вы подпишете договор о реструктуризации и предоставите его копию в Пенсионный фонд, вы снова получите право на субсидию и сможете снизить нагрузку на свой кошелек.

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