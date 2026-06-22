Отдых на Шацких озерах в 2026 году: что нужно знать

Шацкие озера на Волыни остаются одним из популярнейших мест отдыха в Украине.
Здесь расположено крупнейшее пресное озеро страны — Свитязь, а также Шацкий национальный природный парк с десятками озер и лесов, сообщает 24 Канал.
Поскольку Шацкая община находится в приграничной зоне, туристам следует знать об определенных правилах. Для отдыха в населенных пунктах, на пляжах и туристических локациях специальное разрешение не требуется.
Так что купаться на Свитязе и отдыхать в Шацке можно без пропусков, но для прогулок по отдельным лесным маршрутам понадобится специальное разрешение.
Раньше мы писали, что, несмотря на войну, Одесса остается главным морским направлением внутреннего туризма в Украине. В то же время, отдых на побережье Черного моря объединяет традиционные летние расходы с необходимостью учитывать риски безопасности, состояние экологии и рост стоимости жилья и услуг.
Стоимость проживания в Одессе летом 2026 года существенно выросла. Самыми дорогими традиционно остаются Аркадия, Ланжерон, Большой Фонтан и Совиньон.
В среднем отеле у моря или в центре стоят 2500−4500 грн в сутки. Премиальные отели и бутик-форматы предлагают цены 4500−9000 грн, а в отдельных случаях — более 15−18 тыс. грн за ночь.