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Отдых на Шацких озерах в 2026 году: что нужно знать

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Отдых на Шацких озерах в 2026 году: что нужно знать
Отдых на Шацких озерах в 2026 году: что нужно знать
Шацкие озера на Волыни остаются одним из популярнейших мест отдыха в Украине.
Здесь расположено крупнейшее пресное озеро страны — Свитязь, а также Шацкий национальный природный парк с десятками озер и лесов, сообщает 24 Канал.
Поскольку Шацкая община находится в приграничной зоне, туристам следует знать об определенных правилах. Для отдыха в населенных пунктах, на пляжах и туристических локациях специальное разрешение не требуется.
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Что нужно иметь

Достаточно при себе иметь паспорт или ID-карту, а мужчинам от 18 до 60 лет — военно-учетный документ.
В то же время, для посещения лесных территорий в пятикилометровой пограничной полосе необходимо заранее получить разрешение Государственной пограничной службы.
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Так что купаться на Свитязе и отдыхать в Шацке можно без пропусков, но для прогулок по отдельным лесным маршрутам понадобится специальное разрешение.
Раньше мы писали, что, несмотря на войну, Одесса остается главным морским направлением внутреннего туризма в Украине. В то же время, отдых на побережье Черного моря объединяет традиционные летние расходы с необходимостью учитывать риски безопасности, состояние экологии и рост стоимости жилья и услуг.
Стоимость проживания в Одессе летом 2026 года существенно выросла. Самыми дорогими традиционно остаются Аркадия, Ланжерон, Большой Фонтан и Совиньон.
В среднем отеле у моря или в центре стоят 2500−4500 грн в сутки. Премиальные отели и бутик-форматы предлагают цены 4500−9000 грн, а в отдельных случаях — более 15−18 тыс. грн за ночь.
По материалам:
Finance.ua
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