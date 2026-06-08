Сколько стоит отдых в Одессе летом 2026 года

Несмотря на войну, Одесса остается основным морским направлением внутреннего туризма в Украине. В то же время, отдых на побережье Черного моря объединяет традиционные летние расходы с необходимостью учитывать риски безопасности, состояние экологии и рост стоимости жилья и услуг.
Со ссылкой на Униан рассказываем, сколько стоит отдых в Одессе этим летом и какие расходы следует закладывать туристам.
Курортный сезон и готовность города
Одесская область остается одним из немногих регионов Украины, где возможен полноценный отдых у моря. Поэтому спрос на жилье, пляжи и сервисы стабильно высокий.
Местные власти продолжают расширять количество официально открытых пляжей. Если в начале полномасштабной войны их было всего шесть, то в 2025 году уже около 30, и в этом году ожидается дальнейшее увеличение.
К работе допускаются только пляжи, которые отвечают требованиям безопасности:
наличие спасательных постов и лодок;
исправные системы оповещения;
определенные зоны для купания;
обустроенные укрытия.
Отдельно идет подготовка инфраструктуры: устанавливают мобильные укрытия, водолазы обследуют морское дно, а также расширяется инклюзивная инфраструктура — в частности, планируется запуск специально обустроенных пляжей для людей с инвалидностью.
Цены на жилье и проживание
Стоимость проживания в Одессе летом 2026 года существенно выросла. Самыми дорогими традиционно остаются Аркадия, Ланжерон, Большой Фонтан и Совиньон.
В среднем отеле у моря или в центре стоят 2500−4500 грн в сутки. Премиальные отели и бутик-форматы предлагают цены 4500−9000 грн, а в отдельных случаях — более 15−18 тыс. грн за ночь.
В стоимость часто входят дополнительные сервисы — полотенца, зонты и доступ к отдельным зонам отдыха. Также следует учитывать парковку, где почасовая оплата может составить около 60 грн.
Безопасность и состояние моря
Кроме военных рисков внимание привлекает и экологическая ситуация. На качество воды оказывают влияние последствия разрушения Каховской ГЭС, загрязнение акватории и работа ливневой инфраструктуры.
Специалисты отмечают, что ситуация остается контролируемой, однако вода не всегда может считаться полностью безопасной. После штормов или дождей показатели могут временно ухудшаться, поэтому рекомендуется следить за официальными сообщениями лабораторных исследований.
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