Сколько украинцев сейчас за границей: новые данные Сегодня 13:00 — Личные финансы

Сколько украинцев сейчас за границей: новые данные

Более 5,7 миллионов украинцев были вынуждены выехать за границу из-за войны.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

«20 июня — Всемирный день беженцев. Для Украины он имеет особое значение, потому что вынужденное перемещение стало реальностью для миллионов наших граждан», — отметил Лубинец.

По данным УВКБ ООН, более 5,7 млн ​​украинцев из-за вооруженной агрессии против Украины были вынуждены уехать за границу.

Омбудсман также выразил уверенность, что украинцы вернутся домой.

Напомним, страны ЕС планируют усложнить прием украинцев, пригодных к военной службе, что стало известно еще в начале июня. На это отреагировала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

В частности, в письме главам государств и правительствам стран ЕС говорится, что Европейская комиссия предложит продлить срок действия временной защиты для людей, которые бегут от российской агрессии против Украины. Однако область применения должна быть ограничена таким образом, чтобы продление не подрывало способность Украины к самообороне.

В то же время, Польша выступает за изменение правил временной защиты для украинских беженцев в странах Европейского Союза. В частности, Варшава поддерживает пересмотр механизма в отношении мужчин призывного возраста.

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Напомним, по состоянию на май 2026 года 4,37 миллиона граждан, бежавших из Украины, имели статус временной защиты в ЕС. Страны ЕС, которые принимают наибольшее количество лиц, получивших временную защиту:

Германия (1 279 660 человек; 29,3% от общего количества человек в ЕС),

Польша (971 255 человек; 22,2%)

Чехия (384435 человек; 8,8%).

Взрослые женщины составили 43,4% от общего количества, взрослые мужчины — 26,7%, а несовершеннолетние — почти треть (29,9%) всех лиц, получивших временную защиту.

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