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Скільки українців мають тимчасовий захист в ЄС

Особисті фінанси
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Скільки українців мають тимчасовий захист в ЄС
Скільки українців мають тимчасовий захист в ЄС
Станом на травень 2026 року 4,37 мільйона громадян, що втекли з України, мали статус тимчасового захисту в ЄС.
Про це повідомляє Євростат, станом на 10 червня.
Порівняно з кінцем березня 2026 року загальна кількість осіб з України, які перебували під тимчасовим захистом, зросла на 42 990 (+1,0%).
Країни ЄС, які приймають найбільшу кількість осіб, що отримали тимчасовий захист
  • Німеччина (1 279 660 осіб; 29,3% від загальної кількості осіб у ЄС),
  • Польща (971 255 осіб; 22,2%)
  • Чехія (384 435 осіб; 8,8%).
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Найбільше збільшення

  • спостерігалося у Польщі (+9 850; +1,0%),
  • Італії (+7 020; +20,8%)
  • Німеччині (+4 705; +0,4%).

Найбільше зменшення зафіксовано

  • у Франції (-440; -0,9%)
  • Ірландії (-125; -0,1%).
Найвищі показники кількості осіб, які отримали тимчасовий захист, на тисячу осіб спостерігалися:
  • в Чехії — 35,2,
  • Польщі (26,6,
  • Словаччині (26,5), порівняно з 9,7 на рівні ЄС.
Станом на 30 квітня 2026 року громадяни України становили понад 98,5% від загальної кількості осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС.
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Дорослі жінки становили 43,4% від загальної кількості, дорослі чоловіки — 26,7%, а неповнолітні — майже третину (29,9%) усіх осіб, які отримали тимчасовий захист.
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Раніше Finance.ua писав, Польща виступає за зміну правил тимчасового захисту для українських біженців у країнах Європейського Союзу. Зокрема, Варшава підтримує перегляд механізму щодо чоловіків призовного віку.
Нагадаємо, тимчасовий захист для українців у ЄС офіційно продовжено до 4 березня 2027 року.
У більшості держав продовження відбувається автоматично — повторно подавати заяву не потрібно. Водночас можуть діяти технічні вимоги, наприклад оновлення документів чи реєстрації.
У 2026 році повторне отримання тимчасового захисту в іншій країні ЄС формально можливе, однак не є автоматичним і має суттєві обмеження.
Базовий принцип — «одна країна ЄС — один захист». Людина не може одночасно мати статус у двох державах. Щоб подати заяву в іншій країні, спершу потрібно припинити або втратити попередній статус.
Після цього нова держава розглядатиме звернення як нову заяву. Однак позитивне рішення вже не гарантується: у 2026 році країни ЄС стали обережніше ставитися до повторних звернень, особливо якщо заявник уже користувався допомогою в іншій державі.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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