Скільки українців мають тимчасовий захист в ЄС Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Скільки українців мають тимчасовий захист в ЄС

Станом на травень 2026 року 4,37 мільйона громадян, що втекли з України, мали статус тимчасового захисту в ЄС.

Про це повідомляє Євростат, станом на 10 червня.

Порівняно з кінцем березня 2026 року загальна кількість осіб з України, які перебували під тимчасовим захистом, зросла на 42 990 (+1,0%).

Країни ЄС, які приймають найбільшу кількість осіб, що отримали тимчасовий захист

Німеччина (1 279 660 осіб; 29,3% від загальної кількості осіб у ЄС),

Польща (971 255 осіб; 22,2%)

Чехія (384 435 осіб; 8,8%).

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Найбільше збільшення

спостерігалося у Польщі (+9 850; +1,0%),

Італії (+7 020; +20,8%)

Німеччині (+4 705; +0,4%).

Найбільше зменшення зафіксовано

у Франції (-440; -0,9%)

Ірландії (-125; -0,1%).

Найвищі показники кількості осіб, які отримали тимчасовий захист, на тисячу осіб спостерігалися:

в Чехії — 35,2,

Польщі (26,6,

Словаччині (26,5), порівняно з 9,7 на рівні ЄС.

Станом на 30 квітня 2026 року громадяни України становили понад 98,5% від загальної кількості осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС.

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Стать

Дорослі жінки становили 43,4% від загальної кількості, дорослі чоловіки — 26,7%, а неповнолітні — майже третину (29,9%) усіх осіб, які отримали тимчасовий захист.

Раніше Finance.ua писав , Польща виступає за зміну правил тимчасового захисту для українських біженців у країнах Європейського Союзу. Зокрема, Варшава підтримує перегляд механізму щодо чоловіків призовного віку.

Нагадаємо, тимчасовий захист для українців у ЄС офіційно продовжено до 4 березня 2027 року.

У більшості держав продовження відбувається автоматично — повторно подавати заяву не потрібно. Водночас можуть діяти технічні вимоги, наприклад оновлення документів чи реєстрації.

У 2026 році повторне отримання тимчасового захисту в іншій країні ЄС формально можливе, однак не є автоматичним і має суттєві обмеження.

Базовий принцип — «одна країна ЄС — один захист». Людина не може одночасно мати статус у двох державах. Щоб подати заяву в іншій країні, спершу потрібно припинити або втратити попередній статус.

Після цього нова держава розглядатиме звернення як нову заяву. Однак позитивне рішення вже не гарантується: у 2026 році країни ЄС стали обережніше ставитися до повторних звернень, особливо якщо заявник уже користувався допомогою в іншій державі.

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