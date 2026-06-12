Скільки українців мають тимчасовий захист в ЄС

Раніше Finance.ua писав, Польща виступає за зміну правил тимчасового захисту для українських біженців у країнах Європейського Союзу. Зокрема, Варшава підтримує перегляд механізму щодо чоловіків призовного віку.
Нагадаємо, тимчасовий захист для українців у ЄС офіційно продовжено до 4 березня 2027 року.
У більшості держав продовження відбувається автоматично — повторно подавати заяву не потрібно. Водночас можуть діяти технічні вимоги, наприклад оновлення документів чи реєстрації.
У 2026 році повторне отримання тимчасового захисту в іншій країні ЄС формально можливе, однак не є автоматичним і має суттєві обмеження.
Базовий принцип — «одна країна ЄС — один захист». Людина не може одночасно мати статус у двох державах. Щоб подати заяву в іншій країні, спершу потрібно припинити або втратити попередній статус.
Після цього нова держава розглядатиме звернення як нову заяву. Однак позитивне рішення вже не гарантується: у 2026 році країни ЄС стали обережніше ставитися до повторних звернень, особливо якщо заявник уже користувався допомогою в іншій державі.