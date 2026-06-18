Обмеження на прийом деяких українців до ЄС — деталі Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Обмеження на прийом деяких українців до ЄС — деталі

Країни ЄС планують ускладнити прийом українців, які придатні до військової служби, що стало відомим ще на початку червня.

На це відреагувала очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідом ляє Spiegel , пише УНІАН.

Зокрема у листі до глав держав та урядів країн ЄС йдеться, що Європейська комісія запропонує продовжити термін дії тимчасового захисту для людей, які втікають від російської агресії проти України. Проте сфера застосування має бути обмежена таким чином, аби продовження не підривало здатність України до самооборони.

Читайте також Українці в ЄС після березня 2027року: що буде далі

«Це можна розцінити як натяк на те, що, зокрема, прийом чоловіків призовного віку має бути ускладнений. Проте фон дер Ляєн не навела деталей щодо запланованої пропозиції», — зазначили у повідомленні.

Раніше під час зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС на початку червня Німеччина та інші країни-члени виступили за те, аби ускладнити прийом до Союзу чоловіків призовного віку з України. За інформацією dpa, значну підтримку отримала пропозиція виключити осіб віком від 23 до 60 років із сфери застосування директиви про прийом біженців.

Читайте також Скільки українців мають тимчасовий захист в ЄС

«Військові біженці з України підпадають у Європейському Союзі під дію так званої директиви про масовий приплив біженців, тому їхні прохання про надання захисту не розглядаються індивідуально. Ця норма ЄС діє до 4 березня 2027 року. Комісар ЄС з питань міграції Магнус Бруннер оголосив, що найближчим часом подасть пропозицію щодо її продовження. Наразі понад 4,3 мільйона українців скористалися статусом захисту ЄС», — підкреслили у публікації.

Нагадаємо, станом на травень 2026 року 4,37 мільйона громадян, що втекли з України, мали статус тимчасового захисту в ЄС.

Країни ЄС, які приймають найбільшу кількість осіб, що отримали тимчасовий захист:

Німеччина (1 279 660 осіб; 29,3% від загальної кількості осіб у ЄС),

Польща (971 255 осіб; 22,2%)

Чехія (384 435 осіб; 8,8%).

Дорослі жінки становили 43,4% від загальної кількості, дорослі чоловіки — 26,7%, а неповнолітні — майже третину (29,9%) усіх осіб, які отримали тимчасовий захист.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.