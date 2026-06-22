Можно ли получить компенсацию вместо ежегодного отпуска — разъяснение Сегодня 17:07 — Личные финансы

Компенсация за неиспользованный отпуск

По желанию работника часть ежегодного отпуска может быть заменена денежной компенсацией. Но есть условия.

Об этом сообщили эксперты Центра правовой помощи ФПУ.

Что предусматривает законодательство

Право на оплачиваемый ежегодный отпуск гарантируется статьей 45 Конституции Украины.

Условия, продолжительность и порядок предоставления отпусков определяются Кодексом законов о труде Украины, Законом Украины «Об отпусках» и другими нормативно-правовыми актами.

Право на отпуск имеют граждане Украины, состоящие в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также лица, работающие по трудовому договору у физического лица.

Когда возможна денежная компенсация

Согласно части четвертой статьи 24 Закона Украины «Об отпусках», по желанию работника часть ежегодного отпуска может быть заменена денежной компенсацией.

В то же время продолжительность фактически использованного работником ежегодного основного и дополнительных отпусков не может быть меньше 24 календарных дней.

Кроме того, согласно части пятой статьи 24 Закона, лицам младше 18 лет замена любых видов отпусков денежной компенсацией не допускается.

Читайте также Должны ли доплачивать за работу во время отпуска коллеги — разъяснение

Основным условием для получения компенсации является обязательное использование работником не менее 24 календарных дней ежегодного отпуска за соответствующий рабочий год. После использования этих 24 календарных дней за оставшиеся неиспользованные дни ежегодного отпуска за тот же рабочий год может быть выплачена денежная компенсация.

Например, если общая продолжительность ежегодного отпуска работника составляет 28 календарных дней, из которых 24 дня — ежегодный основной отпуск, а 4 дня — дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день, то после использования 24 календарных дней работник может получить компенсацию за оставшиеся четыре дня.

Что нужно учитывать

Согласно части первой статьи 22 Закона Украины «Об отпусках», если работник увольняется до завершения рабочего года, за который уже использовал отпуск полной продолжительности, работодатель вправе произвести отчисления из заработной платы за дни отпуска, предоставленные авансом.

В то же время, законодательством предусмотрены исключения, когда такие отчисления не производятся.

Читайте также Ежегодный отпуск: сколько дней дают работнику в первый год работы

В случае необходимости возмещения ущерба с уже уволившегося работника, работодатель может обратиться в суд.

Следовательно, права на денежную компенсацию за ежегодный основной отпуск и неиспользованную его часть в этом случае работник не имеет.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что кроме ежегодного основного отпуска, украинское законодательство предусматривает еще один вид оплачиваемого отдыха для работников с детьми — дополнительный отпуск на детей. Он предоставляется сверх стандартного отпуска с сохранением среднего заработка.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.