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Должны ли доплачивать за работу во время отпуска коллеги — разъяснение

Личные финансы
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Работник имеет право на дополнительную оплату труда.
Работник имеет право на дополнительную оплату труда.
Работники часто сталкиваются с ситуацией, когда во время ежегодного отпуска коллеги им поручают выполнять дополнительные обязанности без освобождения от основной работы. В таких случаях возникает закономерный вопрос: должен ли работодатель доплачивать за дополнительную нагрузку и как определяется размер такой выплаты.
Трудовое законодательство предусматривает гарантии для работников, которые наряду со своими основными обязанностями выполняют работу временно отсутствующих коллег, в частности, во время их отпуска, сообщает Судебно-юридическая газета.

Когда работнику должны доплачивать за работу отсутствующего коллеги

Работникам, которые на том же предприятии, в учреждении или организации наряду со своей основной работой выполняют дополнительную работу по другой профессии или должности или обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, устанавливается доплата.
В частности, это касается случаев, когда работника назначают исполнять обязанности другого работника на период его ежегодного отпуска, а он продолжает выполнять собственные должностные обязанности. В такой ситуации работник имеет право на дополнительную оплату труда.

Как определяется размер доплаты

Размер доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника определяется коллективным договором предприятия.
В то же время при установлении размера доплаты работодатель должен соблюдать нормы и гарантии, определенные законодательством, а также положения генерального, отраслевых и региональных соглашений.
Если коллективный договор на предприятии не заключен, работодатель не может самостоятельно определять порядок и размер таких доплат.
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В этом случае он обязан согласовать соответствующие вопросы с выборным органом первичной профсоюзной организации или профсоюзным представителем, представляющим интересы большинства работников.
Если профсоюзы на предприятии отсутствуют, такие вопросы должны быть согласованы с другим органом, уполномоченным трудовым коллективом представлять интересы работников.

Является ли доплата обязательной

Трудовое законодательство прямо предусматривает доплату работникам, которые без освобождения от своей основной работы исполняют обязанности временно отсутствующего работника. Поэтому в случае, когда работника назначают исполняющим обязанности коллеги на период его ежегодного отпуска и он продолжает выполнять собственные трудовые функции, такая работа должна оплачиваться путем установления соответствующей доплаты.
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Ее конкретный размер определяется в соответствии с коллективным договором или по согласованию с представителями трудового коллектива.
По материалам:
Судебно-юридична газета
РаботаЗарплата
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