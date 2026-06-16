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Одиноким матерям объяснили, как «Пакет малыша» влияет на социальные выплаты

Личные финансы
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Компенсация за «Пакунок малюка» не будет влиять на размер пособия на детей одиноким матерям
Компенсация за «Пакунок малюка» не будет влиять на размер пособия на детей одиноким матерям
Денежная компенсация стоимости «Пакета малыша» не влияет на размер государственного социального пособия одиноким матерям.
Об этом заявили в Пенсионном фонде Украины.

Разъяснение

В ведомстве пояснили, что такая выплата не учитывается при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи, используемого для назначения всех видов социальных пособий. Соответствующие нормы предусмотрены постановлением Кабинета Министров от 4 февраля 2025 г. № 114.
Размер государственного социального пособия одиноким матерям определяют как разницу между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека.
Таким образом, получение денежной компенсации за «Пакет малыша» не повлияет на расчет дохода семьи и не приведет к уменьшению пособия на детей для одиноких матерей.
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Что известно о «Пакете малыша»

«Пакет малыша» состоит из более 90 качественных вещей первой необходимости для младенца: подгузники, пеленки, одеяло, матрас, полотенце, средства гигиены, игрушки и другие важные вещи для первых месяцев жизни ребенка.
Обратиться за помощью можно с 36 недели беременности.
В то же время, вместо «Пакета малыша» можно получить компенсацию — 8 451 гривен. Эти средства можно использовать только для нужд ребенка в магазинах, которые присоединились к проекту.
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Чтобы оформить компенсацию, требуются следующие документы:
  • заявление;
  • копия свидетельства о рождении ребенка;
  • копия вида на жительство в Украине (для иностранцев);
  • код налогоплательщика;
  • копия решения об установлении опеки (для опекунов);
  • копия решения об устройстве ребенка в семью (для семьи патронатного воспитателя, приемной семьи или детского дома семейного типа);
  • специальный счет, открытый в ПриватБанке (его номер нужно указать в заявлении).

Детские выплаты в Украине

С 1 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, предусматривающий при рождении ребенка единовременное пособие от государства в размере 50 тысяч гривен. Как оформить эти выплаты — мы рассказывали здесь.
Также Finance.ua писал, что правительство упростило механизм получения государственной поддержки для семей с детьми и будущих родителей. Выплаты по государственным программам поддержки семей с детьми можно будет получать на специальный счет «Дія.Карты». Также расширили список доступных категорий для оплаты, а срок использования денег теперь не ограничен.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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