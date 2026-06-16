Одиноким матерям объяснили, как «Пакет малыша» влияет на социальные выплаты

В ведомстве пояснили, что такая выплата не учитывается при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи, используемого для назначения всех видов социальных пособий. Соответствующие нормы предусмотрены постановлением Кабинета Министров от 4 февраля 2025 г. № 114.
Размер государственного социального пособия одиноким матерям определяют как разницу между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека.
Таким образом, получение денежной компенсации за «Пакет малыша» не повлияет на расчет дохода семьи и не приведет к уменьшению пособия на детей для одиноких матерей.
«Пакет малыша» состоит из более 90 качественных вещей первой необходимости для младенца: подгузники, пеленки, одеяло, матрас, полотенце, средства гигиены, игрушки и другие важные вещи для первых месяцев жизни ребенка.
Обратиться за помощью можно с 36 недели беременности.
В то же время, вместо «Пакета малыша» можно получить компенсацию — 8 451 гривен. Эти средства можно использовать только для нужд ребенка в магазинах, которые присоединились к проекту.
Чтобы оформить компенсацию, требуются следующие документы:
заявление;
копия свидетельства о рождении ребенка;
копия вида на жительство в Украине (для иностранцев);
код налогоплательщика;
копия решения об установлении опеки (для опекунов);
копия решения об устройстве ребенка в семью (для семьи патронатного воспитателя, приемной семьи или детского дома семейного типа);
специальный счет, открытый в ПриватБанке (его номер нужно указать в заявлении).
Детские выплаты в Украине
С 1 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, предусматривающий при рождении ребенка единовременное пособие от государства в размере 50 тысяч гривен. Как оформить эти выплаты —мы рассказывали здесь.
Также Finance.ua писал, что правительство упростило механизм получения государственной поддержки для семей с детьми и будущих родителей. Выплаты по государственным программам поддержки семей с детьми можно будет получать на специальный счет «Дія.Карты». Также расширили список доступных категорий для оплаты, а срок использования денег теперь не ограничен.