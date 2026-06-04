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«єЯсла» в «Дії»: когда родители смогут оформить «детские» онлайн

Личные финансы
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Помощь єЯсла предусмотрена для родителей детей от 1 до 3 лет
Помощь єЯсла предусмотрена для родителей детей от 1 до 3 лет
Для родителей детей от 1 до 3 лет вскоре станет доступна новая цифровая услуга. Подать заявку на государственное пособие «єЯсла» можно онлайн через приложение «Дія», не посещая государственные учреждения.
Об этом пишет РБК-Украина.

Когда заработает сервис

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, услугу планируют запустить в первой половине лета 2026 года.
Подать заявление смогут отец или законный опекун ребенка в возрасте от 1 до 3 лет. Одним из обязательных условий является официальное трудоустройство заявителя и работа на полный рабочий день на момент подачи заявки.

Какой размер выплат и на что можно потратить средства

Ежемесячное пособие по программе «єЯсла» составляет 8 тыс. грн на каждого ребенка.
Для детей с инвалидностью предусмотрен повышенный размер выплаты. В таком случае применяется коэффициент 1,5, а сумма пособия составляет 12 тыс. грн в месяц. Детальнее о том, кто и как может оформить пособие, мы писали здесь.
Денежные средства будут поступать на специальный счет «Дія.Карты», которую можно будет открыть онлайн. Использовать деньги разрешат только на определенные потребности ребенка в соответствии с перечнем категорий расходов, утвержденным правительством.
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Ранее мы сообщали, что в Украине предлагают расширить доступ к государственной помощи «єЯсла» на физических лиц-предпринимателей и самозанятых профессионалов. Действующая редакция закона предусматривает выплату пособий только наемным работникам, которые возвращаются к работе на полную занятость. В то же время ФЛП и лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность (в том числе адвокаты, нотариусы, аудиторы), остаются вне этой поддержки.
По материалам:
РБК-Україна
ДияДети и деньгиВыплаты
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