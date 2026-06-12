Для зарплат в 1,5 тыс. евро требуется рост экономики на 5−6% ежегодно — Кудрицкий Сегодня 09:18 — Личные финансы

Ручное управление экономикой тормозит развитие

Главными препятствиями для привлечения инвестиций в Украину остаются не только военные риски, но и нестабильность регуляторной среды, слабость государственных институций и отсутствие последовательной стратегии развития. Без устранения этих барьеров Украина не сможет выйти на уровень ВВП в $1 трлн, как в соседней Польше.

Об этом заявил Владимир Кудрицкий, экс-глава Укрэнерго, передает NV.

Инвесторов сдерживает нестабильность правил

По его словам, инвесторы, прежде всего, обращают внимание на военные риски, однако этот фактор Украина не способна устранить до завершения боевых действий. Наибольшим препятствием для инвестиций он назвал нестабильность регуляторного поля.

В качестве примера Кудрицкий привел ситуацию в энергетике, когда в апреле из-за неожиданного регуляторного решения НКРЭКУ относительно ценовых ограничений в Украине возникли отключения электроэнергии даже в теплое время года.

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По его словам, проблема заключается не только в самих отключениях, но и в утрате доверия инвесторов.

«Хуже всего то, что это решение разрушило ту очень хрупкую систему доверия инвесторов к сектору. Люди начали строить проекты и остановились», — сказал он.

Ручное управление экономикой тормозит развитие

По мнению Кудрицкого, именно стремление государства контролировать экономические процессы в ручном режиме является главным тормозом для привлечения капитала.

«Эта нестабильность регуляторного поля, желание контролировать все вручную, а не отдавать 95−99% управления процессами институциям, — это самый большой тормоз нашего инвестиционного процесса, без которого ни одного $1 трлн ВВП мы никогда не достигнем», — заявил он.

Экс-глава Укрэнерго обратил внимание, что Украина была далека от триллионной экономики не только во время войны, но и до полномасштабного вторжения.

«Движение было очень медленное: два шага вперед, один назад, потом три вперед, четыре назад», — отметил он.

Как достичь средней зарплаты в 1,5 тыс. евро

По его мнению, дискуссии о модернизации инфраструктуры, развитии энергетики и привлечении инвесторов без результата без фундаментальных изменений в правилах игры.

«Мы должны наконец-то начать играть по правилам, по которым играет цивилизованный мир», — подчеркнул Кудрицкий.

Именно после этого Украина сможет привлекать инвестиции в инфраструктуру, дороги и энергетику, а также создать среду, в которой бизнес будет готов платить работникам в среднем 1,5 тыс. евро в месяц.

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В качестве примера он привел Польшу, которая десятилетиями росла примерно на 5% ежегодно. «Польша не росла на 20% в год, она росла на 5%, но на 25 или 30 лет. Кто знает концепцию сложного процента, тот понимает: если ты растешь чуть-чуть, но очень долго и постоянно, ты вырастаешь до триллиона», — сказал он.

Как напомнил Кудрицкий, средняя официальная зарплата в Украине сейчас составляет около 600 евро. Он считает, что частично рост можно обеспечить за счет детенизации экономики. «Плюс 100−150 евро к средней зарплате мы найдем сразу», — сказал он.

Но для достижения средней зарплаты на уровне 1,5 тыс. евро необходим долгосрочный экономический рост.

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«В течение 10−12 лет, наращивая экономику на 5−6% ежегодно, мы сможем создать столько продукта, чтобы из него выделить на зарплату людям в среднем 1500 евро», — отметил Кудрицкий.

Кудрицкий считает, что первым шагом к долгосрочному росту должна стать перезагрузка системы государственного управления и регуляторной среды.

Вторым — формирование реалистической и последовательной стратегии восстановления страны.

По его словам, Украина должна четко определить очередность действий: сначала возобновление базовой инфраструктуры, а затем уже привлечение крупных частных инвесторов.

НВ По материалам:

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