Средняя зарплата превысила 30 тысяч гривен: кому платят больше всех
В апреле средняя зарплата превысила отметку в 30 тысяч гривен. Самые высокие доходы получают работники ІТ-сектора и жители столицы.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Какую зарплату получают работники в Украине
По данным Госстата, в апреле 2026 года средняя заработная плата штатных работников в Украине составила 30 515 грн. По сравнению с мартом показатель вырос на 0,5% (30 356 грн).
Самые высокие доходы у жителей Киева и Киевской области, где средняя зарплата составляет 48 003 грн и 30 584 грн соответственно.
Самые же низкие зарплаты зафиксированы в Кировоградской области — 21 199 грн и Черновицкой области — 21 687 грн.
Наиболее высокооплачиваемой отраслью остается область информации и телекоммуникаций. В апреле средняя зарплата работников этого сектора достигла 77 861 грн.
В то же время меньше всего зарабатывают работники сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха. Их средняя зарплата составляет 19 855 грн.
Также в Госстате отметили, что на 1 мая 2026 года украинские работодатели задолжали работникам 3,7 млрд грн.
Где в Украине зарплаты растут быстрее всего
Ранее Finance.ua писал, что по сравнению с апрелем прошлого года наибольший рост медианной зарплаты в Украине зафиксировали в Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковске — на 20%.
Самая высокая медианная зарплата в настоящее время во Львове — 32,7 тыс. грн. Это на 19% больше, чем в апреле прошлого года. Такой же процент (+19%) в Ровно, однако медианная зарплата ниже, чем во Львове — 28,5 тыс. грн.
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