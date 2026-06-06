Средняя зарплата превысила 30 тысяч гривен: кому платят больше всех Сегодня 10:13 — Личные финансы

Какую зарплату получают работники в Украине

В апреле средняя зарплата превысила отметку в 30 тысяч гривен. Самые высокие доходы получают работники ІТ-сектора и жители столицы.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Какую зарплату получают работники в Украине

По данным Госстата, в апреле 2026 года средняя заработная плата штатных работников в Украине составила 30 515 грн. По сравнению с мартом показатель вырос на 0,5% (30 356 грн).

Самые высокие доходы у жителей Киева и Киевской области, где средняя зарплата составляет 48 003 грн и 30 584 грн соответственно.

Самые же низкие зарплаты зафиксированы в Кировоградской области — 21 199 грн и Черновицкой области — 21 687 грн.

Средняя зарплата штатных работников в Украине на апрель, Инфографика: Госстат

Наиболее высокооплачиваемой отраслью остается область информации и телекоммуникаций. В апреле средняя зарплата работников этого сектора достигла 77 861 грн.

В то же время меньше всего зарабатывают работники сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха. Их средняя зарплата составляет 19 855 грн.

Также в Госстате отметили, что на 1 мая 2026 года украинские работодатели задолжали работникам 3,7 млрд грн.

Где в Украине зарплаты растут быстрее всего

Ранее Finance.ua писал , что по сравнению с апрелем прошлого года наибольший рост медианной зарплаты в Украине зафиксировали в Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковске — на 20%.

Самая высокая медианная зарплата в настоящее время во Львове — 32,7 тыс. грн. Это на 19% больше, чем в апреле прошлого года. Такой же процент (+19%) в Ровно, однако медианная зарплата ниже, чем во Львове — 28,5 тыс. грн.

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