Финансовое будущее тех, кому сейчас 30+ (советы эксперта) Сегодня 21:06 — Личные финансы

Финансовое будущее тех, кому сейчас 30+ (советы эксперта)

Большинство людей не знают точного состояния страхового стажа и прогноза будущей пенсии к моменту приближения пенсионного возраста. Однако государство уже создало удобный инструмент, где все просчитано до копейки на основе ваших официальных доходов.

Как подготовиться к финансовому будущему и не полагаться исключительно на государственную систему, делится эксперт по личным финансам Тамара Черная , пишет work.ua.

На портале Пенсионного фонда доступен пенсионный калькулятор. Программа автоматически подтягивает текущие официальные доходы, оценивает стаж и моделирует ситуацию: какую сумму выплаты вы получите и когда сможете выйти на пенсию. Поскольку требования к стажу в Украине ежегодно ужесточаются, калькулятор сразу покажет, совпадают ли ожидания и реальность.

Как пишет эксперт, если пенсия показалась вам недостаточной для поддержки привычного уровня комфорта, это не повод паниковать. Но это четкий сигнал, что нужно брать этот вопрос в свои руки и строить свой финансовый план. Альтернативой может стать собственный пенсионный фонд.

Солидарная система, которая сейчас действует в Украине

Нашей пенсионной системе в привычном для нас виде более 70 лет. Ее архитектуру заложили в 1956 году, когда был принят закон об общих государственных пенсиях для горожан, а в 1964-м — для сельского населения.

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Тогда эта модель работала по простой логике: налоги с зарплат работающих людей направлялись на выплаты пенсионерам, а после выхода на пенсию их самих должно было содержать следующее поколение.

Это означает, что государство не накапливает денежные средства на индивидуальных счетах граждан в пределах этого уровня. Распределение взносов происходит между текущими выплатами пенсионерам. Ключевую роль в стабильности такой системы играют демография, уровень занятости и продолжительность жизни.

Обязательный накопительный уровень (пока не введен)

Это модель, при которой часть налогов работника автоматически направляется на его личный счет. Об этом уровне в Украине говорят давно, однако до сих пор не работает в полном объеме и существует только на бумаге.

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Сейчас от официальных лиц мы все чаще слышим о введении обязательной накопительной системы. Государство уже не намекает, а говорит прямо: солидарная пенсия в будущем — это будет только минимум. И не факт, что он возместит все финансовые потребности человека.

Третий уровень — добровольное пенсионное обеспечение

Это уровень, который полностью зависит от решений самого человека. Он включает в себя различные инструменты долгосрочных накоплений: целевые банковские программы, негосударственные пенсионные фонды или специализированные страховые компании.

Именно этот уровень единственный, который уже сегодня позволяет формировать дополнительный капитал независимо от государственной системы.

Регулярность и дисциплина

Так что напомню главное правило любого самостоятельного накопления — регулярность и дисциплина. Даже 5−10% каждого дохода, которые вы автоматически откладываете ежемесячно через добровольные фонды, за годы активной работы создают капитал, что позволит вам в будущем не заглядывать в карман государству или детям.

К сожалению, универсального рецепта, который подойдет абсолютно всем, не существует. Кто-то работает на минималке, но имеет дополнительный доход, кто-то ведет ФЛП и самостоятельно управляет каждой гривной, а кто-то имеет большую семью, где он является единственным кормильцем, и ему критически важно застраховать здоровье уже сегодня.

Ранее Finance.ua писал, что Пенсионный фонд Украины предупреждает, что отдельные категории пенсионеров могут временно лишиться доплат и надбавок, если их данные в реестрах не отвечают актуальным требованиям. Речь идет прежде всего о людях, у которых обнаружены несоответствия в документах, изменение места жительства или отсутствие подтверждения статуса, дающего право на дополнительные выплаты.

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