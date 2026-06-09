Кому в ближайшее время могут пересмотреть надбавки к пенсии Сегодня 20:01 — Личные финансы

Кому в ближайшее время могут пересмотреть надбавки к пенсии

Пенсионный фонд Украины предупреждает, что отдельные категории пенсионеров могут временно лишиться доплат и надбавок, если их данные в реестрах не отвечают актуальным требованиям.

Речь идет прежде всего о людях, у которых обнаружены несоответствия в документах, изменение места жительства или отсутствие подтверждения статуса, дающего право на дополнительные выплаты.

Кто рискует

По информации ПФУ, риск потери доплат касается пенсионеров, которые не обновляли свои данные после замены паспорта, не подтвердили инвалидность в установленные сроки, получают выплаты через доверенное лицо или длительное время находятся за границей без официального уведомления.

В таких случаях система автоматически обозначает запись как «требующая уточнения», что может привести к приостановке надбавок.

В фонде отмечают, что речь идет не об отмене выплат, а о временном прекращении до момента подачи актуальных документов. После обновления информации все причитающиеся суммы будут восстановлены и доначислены.

ПФУ рекомендует пенсионерам проверить свои данные через портал электронных услуг или обратиться в сервисный центр во избежание задержек. Особое внимание советуют обратить тем, кто получает доплаты по возрасту, инвалидности, статусу участника боевых действий или проживанию на определенных территориях.

Вопрос «как выжить на пенсию» остается одним из самых чувствительных. Несмотря на мартовскую индексацию, многие пенсионеры получают выплаты, близкие к минимальным.

Вместе с тем, в Украине действует ряд доплат, надбавок и компенсаций, которые могут существенно облегчить финансовое бремя. Государство автоматически насчитывает только часть из них, за другими же следует обращаться самостоятельно.

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