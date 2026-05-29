Пенсия в 2026 году! Как зарплата в конверте может отодвинуть ваш выход на отдых? Сегодня 10:23 — Личные финансы

Какая у вас будет пенсия? Этот вопрос сегодня волнует миллионы людей. Особенно тех, у кого заработал большой трудовой стаж, но до сих пор не понимает, на какие выплаты можно рассчитывать после выхода на пенсию.

Потому что одно дело — просто слышать о «стаже», «коэффициентах» и «страховых взносах». И совсем другое — попытаться самостоятельно разобраться в этой сложной пенсионной математике, где формул больше, чем ответов.

Сегодня говорим об одной из самых распространенных ситуаций в Украине — когда у человека 30 лет стажа. Когда с таким стажем можно выйти на пенсию в 2026 году? Какая будет сумма выплат? И почему два человека с одинаковым стажем могут получать совершенно разные пенсии?

Мнение эксперта

В Украине существуют два разных понятия — трудовой и страховой стаж. Это объяснила адвокат и юрист практики разрешения судебных споров RELIANCE Ирины Цыбко в комментарии УНИАН.

По ее словам, до 2004 года в трудовой стаж причисляли не только официальную работу, но и обучение в вузах и училищах. А вот страховым стажем числятся только те годы, за которые уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд. То есть главное правило современной пенсионной системы звучит примерно так: работать недостаточно. Важно, чтобы за вас еще и платили взносы. Если человек официально трудоустроен — это делает работодатель. Если это ФЛП — тогда предприниматель платит самостоятельно. Даже декретный отпуск может входить в страховой стаж, поскольку взносы уплачиваются из соответствующих выплат.

В 2026 году человек с 30-ю годами страхового стажа сможет выйти на пенсию в 63 года. Для выхода на пенсию в 60 лет уже необходимо иметь не менее 33 лет стажа. И этот показатель будет в дальнейшем увеличиваться. То есть даже несколько «потерянных» лет официальной работы могут буквально отодвинуть пенсию на несколько лет жизни. И здесь многие украинцы вдруг вспоминают все те зарплаты «в конвертах», неофициальные подработки и фразы работодателей в стиле: «Да зачем тебе этот официальный договор?» Потому что пока человек молодой — это кажется пустяком. Но ближе к пенсии каждый год стажа вдруг начинает стоить очень дорого.

В то же время, некоторые категории украинцев могут выйти на пенсию досрочно или получить выплаты по выслуге лет. Например, такая возможность есть у медицинских работников, имеющих специальный страховой или трудовой стаж 30 лет и старше, которые достигли 55-летнего возраста и продолжают работать.

Распространенное заблуждение

Если стаж большой — значит автоматически будут большие надбавки. Но на практике система работает несколько иначе. По словам Ирины Цыбко в комментарии для УНИАН, большинство льгот люди получают не за сам стаж, а за принадлежность к определенной социальной категории. К примеру, участники боевых действий, ветераны войны, люди с инвалидностью. Именно для них предусмотрены отдельные доплаты и льготы.

Впрочем, небольшие надбавки за стаж свыше нормы все же существуют. Для женщин таким считается стаж более 30 лет. Для мужчин — более 35 лет. За каждый дополнительный год начисляется 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Сейчас это примерно 25 гривен 95 копеек. То есть если у женщины 35 лет стажа — ей доплатят примерно 130 гривен за 5 лет сверх нормы. Сумма, мягко говоря, не такая, чтобы бежать сразу праздновать в ресторан.

Среди них: коэффициент стажа, средняя зарплата по стране и индивидуальный коэффициент зарплаты конкретного человека.

В 2026 году за каждый год стажа человеку прибавляют 1% пенсионного коэффициента. То есть, при 30 годах стажа коэффициент будет составлять 30%. Также учитывается индивидуальный коэффициент заработной платы. Для этого Пенсионный фонд анализирует зарплату человека, начиная с июля 2000 года, и сравнивает ее со средней зарплатой по Украине за этот период.

Если человек всю жизнь получал среднюю зарплату — его коэффициент будет примерно 1. Если зарплата была вдвое выше средней — коэффициент может составлять около 2. А если человек работал за минимальную зарплату — этот показатель может быть всего 0,39. И именно здесь скрывается главный секрет украинских пенсий. Потому что иногда два человека имеют одинаковый стаж… но совершенно разные выплаты.

Для тех, кто выходит на пенсию в 2026 году, берется средняя зарплата по Украине за последние 3 года — около 17 тысяч гривен. Далее эта цифра умножается на коэффициент стажа и коэффициент заработной платы.

Например, если человек имеет 30 лет стажа и получал среднюю зарплату, формула будет выглядеть так: 30% умножить на 1 и умножить на 17 482. В результате пенсия будет составлять примерно 5 245 гривен.

