В ПФУ объяснили, как пенсионерам исправить ошибки в данных для назначения пенсии онлайн

Пенсионеры, обнаружившие ошибки или устаревшие данные в личном кабинете на портале ПФУ, могут обновить информацию дистанционно. Для этого необходимо подать заявление через электронный кабинет.
Как это сделать, рассказали в Пенсионном фонде Украины.
Как обновить личные данные: алгоритм действий
Шаг 1. Войдите в личный кабинет на портале Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Шаг 2. После входа следует перейти в раздел «Коммуникации по ПФУ» и выбрать услугу «Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц».
Шаг 3. Далее нужно заполнить электронную форму, дать согласие на обработку персональных данных и загрузить документы, подтверждающие изменения (паспорт, свидетельство о браке, смену фамилии, имени, отчества).
Шаг 4. После заполнения анкеты необходимо подписать КЭП: выберите файл ключа и введите пароль. Нажмите кнопку «Подписать и отправить в ПФУ». После отправки заявления на экране появится сообщение «Запись сохранена и отправлена на рассмотрение в ПФУ».
Шаг 5. Статус обращения можно отслеживать в личном кабинете раздела «Мои обращения». После проверки документов специалистами ПФУ заявка получит статус «Выполнено».