В ПФУ объяснили, как пенсионерам исправить ошибки в данных для назначения пенсии онлайн Сегодня 13:18 — Личные финансы

Пенсионерам рассказали, как исправить данные при оформлении выплат онлайн, Фото: magnific

Пенсионеры, обнаружившие ошибки или устаревшие данные в личном кабинете на портале ПФУ, могут обновить информацию дистанционно. Для этого необходимо подать заявление через электронный кабинет.

Как это сделать, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Как обновить личные данные: алгоритм действий

Шаг 1. Войдите в личный кабинет на портале Войдите в личный кабинет на портале Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Вход на портал ПФУ с помощью КЭП, Фото: ПФУ

Шаг 2. После входа следует перейти в раздел «Коммуникации по ПФУ» и выбрать услугу «Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц».

Выберите пункт «Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц»., Фото: ПФУ

Шаг 3. Далее нужно заполнить электронную форму, дать согласие на обработку персональных данных и загрузить документы, подтверждающие изменения (паспорт, свидетельство о браке, смену фамилии, имени, отчества).

Прикрепите документы, подтверждающие изменения, Фото: ПФУ

Шаг 4. После заполнения анкеты необходимо подписать КЭП: выберите файл ключа и введите пароль. Нажмите кнопку «Подписать и отправить в ПФУ». После отправки заявления на экране появится сообщение «Запись сохранена и отправлена ​​на рассмотрение в ПФУ».

Подпишите анкету и отправьте в ПФУ, Фото: ПФУ

Шаг 5. Статус обращения можно отслеживать в личном кабинете раздела «Мои обращения». После проверки документов специалистами ПФУ заявка получит статус «Выполнено».

Проверить статус заявки можно в разделе «Мои обращения», Фото: ПФУ

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