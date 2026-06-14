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В ПФУ объяснили, как пенсионерам исправить ошибки в данных для назначения пенсии онлайн

Личные финансы
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Пенсионерам рассказали, как исправить данные при оформлении выплат онлайн
Пенсионерам рассказали, как исправить данные при оформлении выплат онлайн, Фото: magnific
Пенсионеры, обнаружившие ошибки или устаревшие данные в личном кабинете на портале ПФУ, могут обновить информацию дистанционно. Для этого необходимо подать заявление через электронный кабинет.
Как это сделать, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Как обновить личные данные: алгоритм действий

Шаг 1. Войдите в личный кабинет на портале Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Вход на портал ПФУ с помощью КЭП
Вход на портал ПФУ с помощью КЭП, Фото: ПФУ
Шаг 2. После входа следует перейти в раздел «Коммуникации по ПФУ» и выбрать услугу «Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц».
Выберите пункт «Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц».
Выберите пункт «Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц»., Фото: ПФУ
Шаг 3. Далее нужно заполнить электронную форму, дать согласие на обработку персональных данных и загрузить документы, подтверждающие изменения (паспорт, свидетельство о браке, смену фамилии, имени, отчества).
Прикрепите документы, подтверждающие изменения
Прикрепите документы, подтверждающие изменения, Фото: ПФУ
Шаг 4. После заполнения анкеты необходимо подписать КЭП: выберите файл ключа и введите пароль. Нажмите кнопку «Подписать и отправить в ПФУ». После отправки заявления на экране появится сообщение «Запись сохранена и отправлена ​​на рассмотрение в ПФУ».
Подпишите анкету и отправьте в ПФУ
Подпишите анкету и отправьте в ПФУ, Фото: ПФУ
Шаг 5. Статус обращения можно отслеживать в личном кабинете раздела «Мои обращения». После проверки документов специалистами ПФУ заявка получит статус «Выполнено».
Проверить статус заявки можно в разделе «Мои обращения»
Проверить статус заявки можно в разделе «Мои обращения», Фото: ПФУ
По материалам:
Finance.ua
Пенсионный фондПенсионер
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