Доплаты к пенсии за «лишние» годы стажа: когда нужно подавать заявление Сегодня 17:00 — Личные финансы

Доплаты к пенсии за «лишние» годы стажа: когда нужно подавать заявление

Если вы работали дольше, чем требует закон (более 30 лет для женщин и 35 для мужчин. — Ред.), за каждый «сверхнормовый» год вам начисляется доплата в размере 1% от минимальной пенсии по возрасту.

Ограничение

Сумма доплаты за один лишний год не может превышать 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. 2026 этот лимит составляет 25,95 грн за один год.

Например

Если ваша основная пенсия — 5 тыс. грн, то 1% - это 50 грн. Но поскольку это больше лимита (25,95 грн), вам начислят именно 25,95 грн. Если пенсия составляет 2400 грн, то 1% - это 24 грн.

Поскольку это меньше лимита, вы получите именно 24 грн за каждый дополнительный год.

Мнение экспертов

Эксперты объясняют, что такая ситуация — результат хронического дефицита бюджета и запутанного законодательства.

Андрей Забловский отмечает, что государство находится в режиме «тушения пожаров», а не системного развития. По его словам, ограниченный ресурс заставляет правительство действовать осторожно.

По словам адвоката Романа Ухова, нынешняя ситуация с доплатами — это результат постоянного противостояния между буквой Конституции и пустым бюджетом. Государство, пытаясь ограничить социальную нагрузку, часто принимает подзаконные акты, «корректирующие» размеры выплат не в пользу граждан.

«У нас действует принцип: если человеку хоть раз были предоставлены определенные льготы или выплаты, их невозможно просто взять и убрать без адекватной компенсации. Однако государство постоянно пытается это сделать, поскольку у Пенсионного фонда огромная задолженность по судебным решениям и хронический дефицит финансирования», — объясняет адвокат Роман Ухов.

Ухов отмечает, что ограничения в 1% и другие механизмы сдерживания выплат часто оспариваются. Верховный и Конституционный суды последовательно указывают на неправомерность таких ограничений, но процедура защиты прав, по его словам, будто намеренно сделана сверхсложной.

Судиться в Украине за пенсию можно всю жизнь. Систему специально сделали настолько запутанной, чтобы как можно меньше пользовалось этим способом защиты. Сразу обратиться в суд невозможно — сначала вы должны пройти путь бумажной волокиты с ПФУ, получить официальный отказ, и только тогда идти в административный суд.

Когда нужно подавать заявление

В большинстве случаев прибавка за «лишние» годы стажа назначается автоматически при выходе на пенсию.

Однако существуют примеры, когда нужно подавать заявление на перерасчет. Например:

Вы нашли документы о стаже, которые не были учтены ранее. Это могут быть архивные справки, документы по уточнению данных с предприятий;

Уволились с работы. Для работающих пенсионеров доплату за стаж «замораживают» на уровне прожиточного минимума, действовавшего на момент их выхода на пенсию. Поэтому после увольнения ПФУ делает перерасчет с учетом актуального прожиточного минимума.

Подать заявление можно онлайн через Портал электронных услуг ПФУ . А также лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины, независимо от места регистрации или через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Напомним, Finance.ua создал путеводитель, который поможет людям пенсионного возраста получать максимум помощи от государства: от возрастных надбавок до бесплатных лекарств и субсидий.

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