Новые тарифы на проезд в Киеве: на каком этапе решение
- длительный период неизменности нынешних цен;
- существенный рост стоимости энергоносителей, горючего и затрат на оплату труда;
- уменьшение пассажиропотока из-за последствий пандемии и военного положения;
- необходимость финансирования ремонтов подвижного состава и инфраструктуры (путей, контактных сетей)
Кто имеет право на льготы
- Участники боевых действий и ветераны войны: нужно иметь соответствующее удостоверение.
- Лица с инвалидностью: I, II и III групп (в зависимости от категории проезд может быть бесплатным или со скидкой).
- Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки: находящиеся на попечении или воспитывающиеся в детских домах.
- Чернобыльцы: лица, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС (1 и 2 категории).
- Пенсионеры по возрасту: в Киеве для них действует льготный проезд по «Карте киевлянина».
- Многодетные семьи: родители и дети из таких семей.
- Студенты и учащиеся: имеют право на специальные тарифы (студенты — 50%, школьники — бесплатно или со скидкой во время каникул).
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