Новые тарифы на проезд в Киеве: на каком этапе решение Сегодня 20:00 — Личные финансы

Новые тарифы на проезд в Киеве: на каком этапе решение

Проект распоряжения об установлении новых тарифов на проезд в Киеве сейчас проходит необходимые этапы согласования, и окончательного решения еще нет.

С 18 мая по 1 июня 2026 года на официальном портале Киева состоялись электронные консультации с общественностью, в которых приняли участие 1377 пользователей. Пока идет обработка полученных предложений.

После завершения всех регуляторных и согласительных процедур, проект распоряжения будет подан на подпись Киевскому городскому голове.

В проекте повышения цен указано, что разовая поездка обойдется в 30 гривен. Это при условии, что текущий проект будет принят без изменений. КГГА анонсировала новые тарифы с 15 июля.

Власти столицы объясняют необходимость пересмотра тарифов несколькими критическими факторами:

длительный период неизменности нынешних цен;

существенный рост стоимости энергоносителей, горючего и затрат на оплату труда;

уменьшение пассажиропотока из-за последствий пандемии и военного положения;

необходимость финансирования ремонтов подвижного состава и инфраструктуры (путей, контактных сетей)

В КГГА подчеркивают, что новые тарифы будут «приближенными к экономически обоснованному уровню», но все равно ниже полного расчетного уровня, чтобы сохранить доступность перевозок для киевлян.

Несмотря на предстоящие изменения, право на бесплатный и льготный проезд для определенных категорий граждан сохраняется. Компенсации за эти категории по-прежнему будут производиться за счет средств бюджета города Киева.

Также в Департаменте напомнили, что за безбилетный проезд (включая отсутствие регистрации билета) предусмотрен штраф, который составляет двадцатикратный размер стоимости проезда. При принятии текущего проекта размер штрафа составит 600 грн.

Кто имеет право на льготы

Список льготников:

Участники боевых действий и ветераны войны: нужно иметь соответствующее удостоверение.

нужно иметь соответствующее удостоверение. Лица с инвалидностью: I, II и III групп (в зависимости от категории проезд может быть бесплатным или со скидкой).

I, II и III групп (в зависимости от категории проезд может быть бесплатным или со скидкой). Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки: находящиеся на попечении или воспитывающиеся в детских домах.

находящиеся на попечении или воспитывающиеся в детских домах. Чернобыльцы: лица, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС (1 и 2 категории).

лица, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС (1 и 2 категории). Пенсионеры по возрасту: в Киеве для них действует льготный проезд по «Карте киевлянина».

в Киеве для них действует льготный проезд по «Карте киевлянина». Многодетные семьи: родители и дети из таких семей.

родители и дети из таких семей. Студенты и учащиеся: имеют право на специальные тарифы (студенты — 50%, школьники — бесплатно или со скидкой во время каникул).

Finance.ua в новом материале проанализировал, целесообразно ли повышать тарифы в воюющей стране и как в целом менялась стоимость проезда за 35 лет независимости. Все детали читайте в статье:

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