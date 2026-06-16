Без работы 1,1 млн украинцев, но бизнес не находит работников Сегодня 19:02 — Личные финансы

Предприятия нуждаются в работниках в промышленности, строительстве, транспорте, логистике, сельском хозяйстве и сфере услуг

В Украине сложилась ситуация, когда одновременно наблюдается высокий уровень безработицы и острый дефицит кадров. По оценкам, без работы могут оставаться около 1,1 млн человек, в то время как работодатели не могут закрыть до 70% открытых вакансий из-за нехватки работников.

Об этом рассказал экономист и советник президента Украины в 2019—2024 годах Олег Устенко, сообщает Oboz.ua.

В ответ на кадровый голод компании повышают заработные платы, а отдельные предприятия уже начали привлекать иностранных работников в строительстве, ремонте дорог и в других отраслях, в которых не хватает персонала.

Официальная статистика не отображает полной картины

По словам Устенко, официальные данные по безработице сегодня не отображают реального состояния рынка труда. Согласно официальной статистике, в Украине зарегистрировано около 95 тыс. безработных. В то же время, если применять международные методики оценки, масштабы проблемы существенно больше.

По оценкам Международной организации труда уровень безработицы в Украине может составлять 11−12% экономически активного населения. Это соответствует примерно 1,1 млн человек, у которых нет работы.

По мнению экономиста, такая разница свидетельствует о серьезных структурных проблемах на рынке труда и усложняет формирование эффективной государственной политики в сфере занятости.

Почему возник дефицит работников

Несмотря на большое количество безработных, бизнес продолжает сообщать о нехватке кадров.

Среди основных причин Устенко называет выезд части трудоспособного населения за границу после начала полномасштабной войны, мобилизацию граждан в ряды Вооруженных сил Украины, а также несоответствие между потребностями работодателей и квалификацией соискателей.

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По его словам, во многих компаниях до 70% вакансий остаются незаполненными из-за отсутствия соответствующих кандидатов.

В результате работодатели вынуждены конкурировать за персонал путем повышения зарплат, улучшения условий труда и введения дополнительных стимулов.

Предприятия начали привлекать иностранных работников

Экономист назвал нынешнюю ситуацию уникальной и отметил, что даже при анализе высокотеневых экономик Латинской Америки он не сталкивался со столь искаженной картиной на рынке труда. Украина оказалась в условиях, когда дефицит рабочей силы стал одним из основных вызовов для экономики.

Предприятия нуждаются в работниках в промышленности, строительстве, транспорте, логистике, сельском хозяйстве и сфере услуг, однако найти необходимое количество персонала становится все сложнее.

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Особо остро проблема ощущается в регионах, где активно реализуются инфраструктурные и восстановительные проекты. Нехватка кадров приводит к появлению новой тенденции — привлечению работников из других стран.

В начале мая руководители нескольких украинских городов сообщали о появлении иностранных работников на строительстве и в дорожных работах. Речь идет прежде всего о сферах, где традиционно наблюдается дефицит рабочей силы.

Эксперты отмечают, что привлечение трудовых мигрантов не означает вытеснения украинцев с рынка труда. Напротив, иностранцы в большинстве своем занимают вакансии, на которые местных работников найти не удается. Подобная практика давно используется во многих странах ЕС.

Дефицит кадров стимулирует рост зарплат

Эксперт отмечает, что кадровый дефицит стал одним из ключевых факторов повышения зарплат в Украине. Когда компании не могут найти необходимые специалисты, они вынуждены предлагать лучшие условия трудоустройства.

Если тенденция сохранится, работодатели и далее будут увеличивать зарплаты, особенно в отраслях с самой большой нехваткой кадров. В то же время, для долгосрочного решения проблемы Украине придется работать над возвращением части граждан из-за границы.

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Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на председателя правления ПроКредит Банка Александра Повшедного писал , что украинский бизнес сталкивается с беспрецедентным дефицитом кадров, который может еще больше обостриться после завершения войны и начала масштабного восстановления страны. По его словам, работодатели уже сейчас вынуждены повышать зарплаты без соответствующего роста производительности труда, а отток молодежи за границу создает долгосрочные риски для экономики.

Обозреватель По материалам:

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