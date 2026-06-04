Из каких стран приезжает больше всего мигрантов (инфографика)

Однако более половины — почти 168 миллионов — это трудовые мигранты, обеспечивающие движение рабочей силы на мировом рынке труда.
Из каких стран приезжает больше всего мигрантов
Больше всего мигрантов в мире обеспечивают Индия и Китай, чье суммарное население составляет около трех миллиардов человек.
В 2024 году за границей работало 18,5 миллиона выходцев из Индии, из которых более 3 миллионов избрали Объединенные Арабские Эмираты. Самым популярным пунктом назначения граждан Китая стали США: из 11,7 миллиона китайских мигрантов два с половиной миллиона выбрали Штаты.
США также выбирает подавляющее большинство родившихся в соседней Мексике мигрантов: из 11,6 миллиона мексиканских мигрантов только 300 тысяч отправились в другие страны. Другой многочисленной группой мигрантов по происхождению являются филиппинцы: 2,3 миллиона из 7 миллионов всех филиппинских мигрантов проживают в США.
По данным Международной организации по миграции, у российского происхождения 9,1 миллиона мигрантов, 3,4 миллиона из которых проживают в Украине. Такое количество объясняется методологией МОМ: люди, которые во времена СССР родились в одних советских республиках, а впоследствии жили в других, после распада СССР считаются мигрантами.