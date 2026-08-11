Какие овощи и фрукты подешевели в Украине Сегодня 08:33 — Личные финансы

Какие овощи и фрукты подешевели в Украине

В Украине продолжают дешеветь овощи «борщового набора». Исключением стала столовая свекла, которая подорожала.

Наметилась новая волна понижения цен на помидоры. По данным EastFruit, сейчас их продают по 30−40 гривен за килограмм, в то время как неделей ранее цена составляла 45−65 гривен.

Также подешевели:

огурцы — 8−25 гривен за килограмм против 15−30 гривен неделей ранее;

сладкий перец — 30−70 гривен за килограмм против 30−85 гривен;

баклажаны — 20−28 гривен за килограмм против 20−30 гривен;

кабачки — 20−27 гривен за килограмм против 23−30 гривен;

острый перец — 100−260 гривен за килограмм против 110−300 гривен;

чеснок — 45−130 гривен за килограмм против 50−130 гривен;

сахарная кукуруза — 9−12 гривен за штуку против 10−13 гривен;

зеленый лук — 165−180 гривен за килограмм против 180−220 гривен;

салат — 80−100 гривен за килограмм против 90−100 гривен.

В то же время подорожали картофель — 9−28 гривен за килограмм, белокочанная капуста — 15−20 гривен за килограмм и столовая свекла — 11−14 гривен за килограмм.

Цены на цветную капусту составляли 48−52 гривен за килограмм, брокколи — 55−65 гривен за килограмм. Укроп и петрушка за неделю не изменились — 145−155 гривен за килограмм и 105−115 гривен за килограмм соответственно.

Фруктита ягоды

Во фруктово-ягодном сегменте продолжают дешеветь арбузы и дыни.

Арбузы сейчас продают по 7−10 гривен за килограмм, а дыни — по 18−28 гривен за килограмм.

Также подешевели:

яблоки — 28−50 гривен за килограмм;

груши — 30−50 гривен за килограмм;

садовая клубника — 140−170 гривен за килограмм;

абрикосы — 40−75 гривен за килограмм.

В то же время подорожали черешня — 130−170 гривен за килограмм, малина — 200−270 гривен за килограмм и ежевика — 200−270 гривен за килограмм.

Нектарины продавали по 50−65 гривен за килограмм, персики — по 30−70 гривен за килограмм, сливы — по 20−75 гривен за килограмм, вишни — по 110−130 гривен за килограмм, голубику — по 140−180 гривен за килограмм.

Импортные фрукты за неделю практически не изменились в цене: апельсины стоили 50−130 гривен за килограмм, лимоны — 100−120 гривен за килограмм, бананы — 60−70 гривен за килограмм.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.