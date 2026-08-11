Какие овощи и фрукты подешевели в Украине
- огурцы — 8−25 гривен за килограмм против 15−30 гривен неделей ранее;
- сладкий перец — 30−70 гривен за килограмм против 30−85 гривен;
- баклажаны — 20−28 гривен за килограмм против 20−30 гривен;
- кабачки — 20−27 гривен за килограмм против 23−30 гривен;
- острый перец — 100−260 гривен за килограмм против 110−300 гривен;
- чеснок — 45−130 гривен за килограмм против 50−130 гривен;
- сахарная кукуруза — 9−12 гривен за штуку против 10−13 гривен;
- зеленый лук — 165−180 гривен за килограмм против 180−220 гривен;
- салат — 80−100 гривен за килограмм против 90−100 гривен.
Фруктита ягоды
- яблоки — 28−50 гривен за килограмм;
- груши — 30−50 гривен за килограмм;
- садовая клубника — 140−170 гривен за килограмм;
- абрикосы — 40−75 гривен за килограмм.
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