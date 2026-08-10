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Налог на проданную квартиру: что делать, если вы получили налоговое требование

Личные финансы
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Налог на проданную квартиру: что делать, если вы получили налоговое требование
Налог на проданную квартиру: что делать, если вы получили налоговое требование
Первое, что нужно сделать, если вы получили «письмо счастья» от ГНСУ с требованием оплатить налог на недвижимость — установить, о каком именно объекте недвижимости идет речь.
В нашем случае пишем о квартире, то есть о Налоге на недвижимое имущество. Отличное от земельного участка (статья 266 Налогового кодекса Украины).
Но неважно о чем именно идет речь: о квартире, доме, гараже, земельном участке и т. п. — во всех случаях алгоритм действий человека, получившего налоговое требование по уплате налога, будет одинаковым.
О чем идет речь можна так:
  • в собственном «Электронном кабинете плательщика». Найти его можно на сайте ГНСУ по этой ссылке, вход в Кабинет возможен несколькими способами, в том числе через BankID. Здесь содержатся все сведения об объектах налогообложения, а также уведомления об обязанности уплатить сумму денежного обязательства;
  • можно обратиться на горячую линию Государственной налоговой службы Украины по номеру 0−800−501−007;
  • лично в Центр обслуживания плательщиков по месту регистрации.
Последний вариант является самым оптимальным — на месте можно будет сразу написать заявление о том, что налог начислен неверно и требовать его либо отменить, либо скорректировать.

Сроки уплаты налога

Затягивать с обращением об отмене или перерасчете налога на недвижимое имущество не стоит — обязанность его уплатить наступает в течение 60 дней с того момента, как вы получили налоговое уведомление от ГНСУ, в котором указана его сумма.
Такое сообщение Государственная налоговая служба Украины должна направить плательщикам налога на недвижимость до 1 июля года, следующего за тем, за который начисляется налог.
Больше деталей — в нашей статье Начислили налог на проданную квартиру: что делать
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
КвартираНалоги
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