Аресты счетов будут сниматься автоматически после погашения долга — Минюст Сегодня 11:06 — Личные финансы

Процедура будет длиться до одного часа

В Украине меняются правила исполнительного производства. Нововведения должны упростить процедуры для должников, полностью выполнивших свои обязательства, а также усилить социальную защиту граждан. В частности, после погашения задолженности аресты с счетов и другие ограничения должны сниматься автоматически.

Об этом рассказал заместитель министра юстиции по исполнительной службе Андрей Гайченко.

«Попадание в реестр должников существенно ограничивает комфорт человека — он, к примеру, теряет право покупать или продавать недвижимость либо движимое имущество. Однако государство четко разграничивает тех, кто оказался в трудном положении, и злостных неплательщиков. В частности, у нас на исполнении находится до 550 тысяч взысканий по алиментам, где защита интересов детей остается бескомпромиссной», — заметил Гайченко.

Он напомнил, что в Украине уже несколько лет средства должников арестовываются и списываются в автоматическом режиме через Автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП). Наибольшей системной проблемой всегда был длительный процесс отмены ареста счетов и других ограничений. Даже после полной уплаты небольшого штрафа люди неделями ждали снятия ареста со счетов и исключения из Единого реестра должников.

Закон полностью решает эту проблему. Он обязывает все банки подключиться к системе и автоматически снимать аресты и любые другие ограничения сразу после погашения задолженности.

Аресты после погашения долга будут сниматься автоматически

Одной из ключевых новаций является автоматизация снятия ограничений после полного выполнения должником своих обязательств.

Ранее даже после уплаты штрафа или погашения другой задолженности граждане могли определенное время ждать снятия ареста с банковских счетов или исключения сведений из Единого реестра должников.

Новые правила предусматривают автоматизацию этих процедур. После полного погашения задолженности аресты со счетов и другие ограничения, установленные внутри исполнительного производства, должны сниматься без длительного ожидания.

По информации Минюста, ожидается, что процедура будет длиться до одного часа.

Единственное жилье должника получает дополнительную защиту

Изменения также подразумевают дополнительные социальные гарантии для должников.

В частности, единственное жилье должника нельзя будет принудительно реализовать, если сумма задолженности не превышает установленного законом порога. Речь идет о сумме около 432 тыс. грн.

Кроме того, должник сможет обратиться к исполнителю и получить разрешение пользоваться частью средств на счете, на который наложен арест. Речь идет о сумме, необходимой для обеспечения базовых жизненных потребностей, сейчас около 13 тыс. грн.

Отдельные дополнительные условия и гарантии предназначены для военнослужащих.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Украине вступает в силу новый порядок принудительного взыскания долгов, переводящий процедуру в цифровой формат. Теперь финансовые учреждения должны ежечасно проверять новые запросы от государственных и частных исполнителей, а принудительное взыскание будет распространяться не только на банковские счета, но и на электронные кошельки.

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