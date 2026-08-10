Закрыли ФЛП, а налоговая продолжает начислять налоги — причины Сегодня 15:03 — Личные финансы

Закрытие ФЛП не прекращает автоматически все налоговые обязательства

Закрытие ФЛП не всегда означает завершение всех расчетов по налоговой.

Даже после внесения записи о прекращении предпринимательской деятельности в Электронном кабинете могут появляться начисления единого налога или ЕСВ. В части случаев это законные обязательства за последний период работы, а в других результат ошибок в учете или технических проблем.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Почему после закрытия ФЛП могут оставаться налоговые обязательства

Сам факт внесения в Единый государственный реестр записи о прекращении предпринимательской деятельности не освобождает физлицо от выполнения налоговых обязательств, возникших до даты закрытия ФЛП, отмечают специалисты.

Согласно статье 65 Налогового кодекса Украины государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности является основанием для начала процедуры снятия предпринимателя с налогового учета. Однако окончательное завершение этой процедуры производится после выполнения всех предусмотренных законом действий.

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После получения информации от государственного регистратора Государственная налоговая служба проводит окончательные процедуры по учету плательщика, а при необходимости может назначить документальную проверку.

Поэтому начисление после даты закрытия ФЛП само по себе еще не свидетельствует об ошибке.

В каких случаях налоговые начисления законны

Налоговые обязательства могут оставаться после прекращения деятельности, если предприниматель не выполнил все обязанности за последний отчетный период.

В частности, причиной могут быть:

неподача ликвидационной декларации;

неуплата налогов за последний отчетный период;

наличие несогласованных данных в налоговой;

незавершенная процедура снятия с налогового учета;

необходимость окончательного определения налоговых обязательств.

Отдельные правила действуют для плательщиков единого налога первой и второй групп. Согласно пункту 295.8 статьи 295 Налогового кодекса, единый налог уплачивается за весь календарный месяц, в котором налоговая получила информацию о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности.

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Поэтому после закрытия ФЛП у таких предпринимателей может появиться начисление единого налога за последний месяц и оно будет законным.

Для плательщиков единого налога третьей группы механизм отличается. Они уплачивают налог как процент фактически полученного дохода, поэтому после прекращения деятельности обязательства определяются за последний отчетный период на основании задекларированного дохода.

Если после закрытия ФЛП предприниматель не получал дохода и выполнил все налоговые обязанности, новых оснований для начисления единого налога не должно возникать.

Когда начисления ГНС могут быть ошибочными

Если предприниматель предоставил ликвидационную отчетность, уплатил все необходимые налоги, а процедура снятия с учета завершена, но ГНС продолжает формировать новые обязательства, причиной может быть ошибка.

В частности, речь идет о технических проблемах в информационных системах налоговой, некорректном отображении интегрированной карты плательщика, незавершенном снятии с налогового учета или ошибочных автоматических начислениях.

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В такой ситуации предпринимателю следует обратиться в налоговую с заявлением о проведении сверки расчетов и проверить данные интегрированной карты в Электронном кабинете.

Если ошибочное начисление подтвердится, ГНС должна скорректировать данные. В случае отказа плательщик может обжаловать решение контролирующего органа — подать жалобу в Государственную налоговую службу Украины или обратиться в административный суд в соответствии со статьей 56 Налогового кодекса.

Таким образом, само закрытие ФЛП не прекращает автоматически все налоговые обязательства. Начисления, относящиеся к последнему отчетному периоду или уже существующим долгам, могут быть законными. В то же время безосновательные суммы, возникшие из-за ошибок в учете, предприниматель имеет право потребовать отменить и обжаловать действия налоговой.

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