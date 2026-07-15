Минфин утвердил новые формы налоговой отчетности для бизнеса и ФЛП Сегодня 16:32

Новые правила налоговой отчетности вступят в силу 17 июля

Министерство финансов утвердило новые формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного в пользу физических лиц, сумм удержанного налога, а также сумм начисленного единого социального взноса. Также обновлен порядок заполнения и подачи этой отчетности.

Новые правила вступают в силу 17 июля 2026 года, сообщает Государственная налоговая служба.

Когда начнут применять новые формы

Применение обновленных форм начнется с 1 августа 2026 года.

Для налоговых агентов, кроме физических лиц-предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, новые формы будут использоваться при отчетности за июль 2026 года.

Читайте также Кабмин готовит реформирование второй и третьей групп ФЛП

Для ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, вводится новый квартальный Налоговый расчет с разбивкой показателей по месяцам квартала.

До этого времени ФЛП и лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность, могут продолжать подавать расчет по действующей месячной форме, поскольку квартальная форма еще не применяется. В настоящее время ГНС принимает и прорабатывает такие расчеты за апрель — июнь 2026 года.

Повторно подавать отчетность не нужно

Налоговая подчеркивает, что дублировать поданную отчетность не нужно. Если налогоплательщик уже предоставил налоговый расчет за все месяцы квартала по месячной форме, повторно подавать его после введения квартального расчета не требуется.

Если же отчетность была подана не за все месяцы квартала, квартальный расчет необходимо подать только за месяцы, за которые отчетность ранее не подавалась.

До 10 августа также необходимо отчитаться уже за 2 квартал 2026 года. Расчет подается только в случае начисления или выплаты доходов физическим лицам в отчетном периоде.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что если вы больше не ведете предпринимательскую деятельность, но ФЛП до сих пор официально не закрыли, это может привести к лишним расходам и штрафам. Даже при отсутствии доходов предпринимателю могут начисляться обязательные платежи, а неподача отчетности чревата финансовыми санкциями.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.