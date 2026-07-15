В Украине изменят систему отопления: принят закон о развитии эффективного теплоснабжения Сегодня 15:44 — Казна и Политика

В Украине изменят систему отопления: принят закон о развитии эффективного теплоснабжения

Сегодня Верховная Рада приняла законопроект № 14067 о развитии эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения.

За проголосовали 243 народных депутата.

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Что предусматривается

Документ предусматривает обязательную установку индивидуальных тепловых пунктов в зданиях, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, что позволит регулировать и учитывать тепло. Это создает условия для повышения качества услуг, энергоэффективности и привлечения инвестиций.

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Еще в феврале Верховная Рада поддержала развитие эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения, приняв в первом чтении проект Закона о поддержке развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения.

Для чего это

Документ разработан во исполнение Плана Ukraine Facility и в рамках евроинтеграционных обязательств Украины по адаптации законодательства к стандартам ЕС.

Ранее писали , что следующая зима для Украины снова может стать сложной. россия, вероятно, будет наносить воздушные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Европейский Союз готовится помогать Украине.

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