В НБУ сообщили, обновят ли шрифт на банкноте 2 тыс. грн

«Мы проанализировали материалы публичной дискуссии, в частности аргументы по стилистическому подобию созданной художниками Национального банка надписи номинала банкноты к одной из неофициальных кириллических адаптаций шрифта, имеющего российское происхождение», — написал НБУ.
Если раньше этот вопрос мог рассматриваться как чисто профессиональная дискуссия, в частности по техническим аспектам выполнения надписи (шрифтовой пакет НБУ не использовался), то сегодня это дело принципа: для Национального банка Украины неприемлема даже ассоциация элементов дизайна банкноты, чествующей Василия Стуса, с работой гражданки страны-агрессора.
Что сделают
Учитывая это, НБУ решило обновить стилистику надписи номинала новой банкноты.
Графическое изображение букв надписи будет создано в полном соответствии с видом букв в официальной кириллической версии шрифта Bickham Script, без авторских вариаций.
«Василий Стус — совесть нации, нравственный абсолют. Банкнота с его портретом должна быть безупречна в каждой линии. Мы не будем вступать в графологические дискуссии — у Национального банка есть лицензия и юридически вопросов здесь нет. Но для нас есть вопросы ценности. Когда надпись на банкноте со Стусом ассоциируется с работой гражданки страны-агрессора — самого факта такой ассоциации достаточно. Никаких российских теней на банкноте с поэтом, которого убила россия», — прокомментировал Андрей Пышный, глава Национального банка Украины.
Когда выйдет в обращение обновленная банкнота
Обновленная надпись будет исполнена на новых банкнотах номиналом 2 000 гривен. Поскольку банкнота еще не запущена в производство, то внесение изменений в оформление не повлияет на сроки ее введения в обращение. Банкнота, как и анонсировалось, будет введена в обращение 04 сентября 2026 года.
Ранее НБУ сообщил, что введение в обращение новой банкноты номиналом 2000 гривен не спровоцирует рост цен и не повлияет на уровень инфляции в стране. Новый номинал вводится из-за роста объемов экономики, зарплат, цен и наличных денег в обращении, а не является причиной этих процессов.
Также ранее писали, что банкнота будет содержать не менее 20 современных элементов защиты, что должно усилить ее защиту от подделки.
На лицевой стороне купюры будет размещен портрет Василия Стуса, а справа — его подпись.
В левом нижнем углу будут отмечены номинал «2000» и графический символ гривны «₴». Также вертикальное обозначение номинала будет размещено на защитной ленте справа.