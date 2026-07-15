В НБУ сообщили, обновят ли шрифт на банкноте 2 тыс. грн Сегодня 15:00 — Казна и Политика

В НБУ сообщили, обновят ли шрифт на банкноте 2 тыс. грн

НБУ выразил благодарность профессиональному сообществу дизайнеров за сознательную позицию и профессиональное внимание к каждому элементу новой банкноты национальной валюты номиналом 2 000 гривен.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

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«Мы проанализировали материалы публичной дискуссии, в частности аргументы по стилистическому подобию созданной художниками Национального банка надписи номинала банкноты к одной из неофициальных кириллических адаптаций шрифта, имеющего российское происхождение», — написал НБУ.

Если раньше этот вопрос мог рассматриваться как чисто профессиональная дискуссия, в частности по техническим аспектам выполнения надписи (шрифтовой пакет НБУ не использовался), то сегодня это дело принципа: для Национального банка Украины неприемлема даже ассоциация элементов дизайна банкноты, чествующей Василия Стуса, с работой гражданки страны-агрессора.

Что сделают

Учитывая это, НБУ решило обновить стилистику надписи номинала новой банкноты.

Графическое изображение букв надписи будет создано в полном соответствии с видом букв в официальной кириллической версии шрифта Bickham Script, без авторских вариаций.

«Василий Стус — совесть нации, нравственный абсолют. Банкнота с его портретом должна быть безупречна в каждой линии. Мы не будем вступать в графологические дискуссии — у Национального банка есть лицензия и юридически вопросов здесь нет. Но для нас есть вопросы ценности. Когда надпись на банкноте со Стусом ассоциируется с работой гражданки страны-агрессора — самого факта такой ассоциации достаточно. Никаких российских теней на банкноте с поэтом, которого убила россия», — прокомментировал Андрей Пышный, глава Национального банка Украины.

Когда выйдет в обращение обновленная банкнота

Обновленная надпись будет исполнена на новых банкнотах номиналом 2 000 гривен. Поскольку банкнота еще не запущена в производство, то внесение изменений в оформление не повлияет на сроки ее введения в обращение. Банкнота, как и анонсировалось, будет введена в обращение 04 сентября 2026 года.

объемов экономики, зарплат, цен и наличных денег в обращении, а не является причиной этих процессов. Ранее НБУ сообщил , что введение в обращение новой банкноты номиналом 2000 гривен не спровоцирует рост цен и не повлияет на уровень инфляции в стране. Новый номинал вводится из-за роста

Также ранее писали , что банкнота будет содержать не менее 20 современных элементов защиты, что должно усилить ее защиту от подделки.

На лицевой стороне купюры будет размещен портрет Василия Стуса, а справа — его подпись.

В левом нижнем углу будут отмечены номинал «2000» и графический символ гривны «₴». Также вертикальное обозначение номинала будет размещено на защитной ленте справа.

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