С сегодняшнего дня в Киеве подорожал проезд: кто может сэкономить

Он позволит неограниченно пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут после активации.
Также для гостей столицы будут введены туристические безлимитные билеты:
на 24 часа — 375 грн;
на 48 часов — 563 грн;
на 72 часа — 750 грн.
В городской власти объясняют удорожание ростом затрат на электроэнергию, горючее, ремонт подвижного состава и содержание транспортной инфраструктуры.
По данным КГГА, экономически обоснованный тариф составляет 64,6 гривны для метро и более 44 гривны для наземного транспорта. Ежегодно город дотирует транспортную отрасль примерно на 12 миллиардов гривен.
Частные перевозчики
В то же время, частные перевозчики также подняли стоимость проезда до 25 гривен.
Как пояснил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевщины Игорь Моисеенко, на решение повлияли дефицит водителей, удорожание запчастей и смазочных материалов, а также многолетнее сдерживание тарифов.
Льготный проезд
После повышения тарифов право на бесплатный или льготный проезд сохраняют:
ветераны и участники боевых действий;
люди с инвалидностью;
пенсионеры по возрасту с «Картой киевлянина»;
студенты (50% скидка на проездные);
школьники;
пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС;
дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
члены многодетных семей.
Штрафы
Наряду с повышением тарифов увеличились и штрафы для безбилетных пассажиров. Теперь за проезд без оплаты придется заплатить 600 гривен — это двадцатикратная стоимость разового билета.