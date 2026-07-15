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С сегодняшнего дня в Киеве подорожал проезд: кто может сэкономить

Личные финансы
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С сегодняшнего дня в Киеве подорожал проезд: кто может сэкономить
С сегодняшнего дня в Киеве подорожал проезд: кто может сэкономить
Сегодня, 15 июля, в Киеве начали действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость одной поездки в метро, ​​автобусах, троллейбусах и трамваях увеличилась с 8 до 30 гривен.
Также подорожал проезд в маршрутках — до 25 гривен.
Последний раз тарифы на коммунальный транспорт в столице пересматривали еще в 2018 году, пишет ukranews.

Какие есть скидки

Для пассажиров, пользующихся транспортной картой, будет действовать система скидок. Чем больше поездок покупается заранее, тем ниже их стоимость.
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Максимальная скидка позволит снизить стоимость одной поездки до 25 гривен.
Безлимитный месячный проездной на все виды муниципального транспорта обойдется в 4875 гривен.
Также в КГГА сообщили, что поездки, приобретенные до повышения тарифов, останутся в силе до 14 сентября 2026 года.
После этой даты неиспользованные поездки автоматически переведут в денежный баланс транспортной карты.

Что такое пересадочный билет

С 1 августа в Киеве планируют ввести пересадочный билет за 60 гривен.
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Он позволит неограниченно пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут после активации.
Также для гостей столицы будут введены туристические безлимитные билеты:
  • на 24 часа — 375 грн;
  • на 48 часов — 563 грн;
  • на 72 часа — 750 грн.
В городской власти объясняют удорожание ростом затрат на электроэнергию, горючее, ремонт подвижного состава и содержание транспортной инфраструктуры.
По данным КГГА, экономически обоснованный тариф составляет 64,6 гривны для метро и более 44 гривны для наземного транспорта. Ежегодно город дотирует транспортную отрасль примерно на 12 миллиардов гривен.

Частные перевозчики

В то же время, частные перевозчики также подняли стоимость проезда до 25 гривен.
Как пояснил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевщины Игорь Моисеенко, на решение повлияли дефицит водителей, удорожание запчастей и смазочных материалов, а также многолетнее сдерживание тарифов.

Льготный проезд

После повышения тарифов право на бесплатный или льготный проезд сохраняют:
  • ветераны и участники боевых действий;
  • люди с инвалидностью;
  • пенсионеры по возрасту с «Картой киевлянина»;
  • студенты (50% скидка на проездные);
  • школьники;
  • пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  • члены многодетных семей.

Штрафы

Наряду с повышением тарифов увеличились и штрафы для безбилетных пассажиров. Теперь за проезд без оплаты придется заплатить 600 гривен — это двадцатикратная стоимость разового билета.
По материалам:
Finance.ua
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