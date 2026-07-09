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Цена на проезд в транспорте: есть ли уже дата повышения

Личные финансы
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Цена на проезд в транспорте: есть ли уже дата повышения
Цена на проезд в транспорте: есть ли уже дата повышения
В Киеве идет процесс согласования новых тарифов на проезд в коммунальном транспорте, которые могут вырасти до 30 гривен за поездку.
Сначала власти хотели ввести новую цену с 15 июля, однако уже сейчас конкретную дату не называют.
Об этом по запросу сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Повышение тарифов

В профильном департаменте пояснили, что определение тарифов — это сложная бюрократическая процедура, не зависящая от одного ведомства.
Департамент экономики и инвестиций КГГА уже рассчитал «экономически обоснованный» тариф на уровне 30 гривен.
«Он рассчитан на основе фактических расходов транспортных предприятий за 2025 год с учетом прогнозных индексов цен, актуализации расходов на оплату труда, энергоресурсы, горюче-смазочные материалы и других составляющих себестоимости перевозок. В то же время расчетный экономически обоснованный тариф, предоставленный коммунальными предприятиями, выше», — сообщили в ведомстве.
Напомним, что по расчетам транспортных предприятий экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн — в наземном коммунальном транспорте. В то же время, расходы, заложенные в проект тарифов на 2026 год, рассчитали на основе фактических расходов транспортных предприятий за 2025 год, прогнозируемого роста цен, а также обновленных расходов на зарплаты и энергоресурсы.
В то же время Киевский городской совет профсоюзов настаивает на отсрочке повышения цен на проезд в Киеве минимум на 6 месяцев. Так власти успеют разработать механизмы защиты для работников с низким уровнем доходов.
18 июня профсоюзы приняли постановление и направили в КГГА. Они предложили городским властям на 6 месяцев отсрочить введение тарифов и за это время разработать эффективный механизм компенсации расходов на проезд для работников с низким уровнем доходов, в частности бюджетной сферы коммунальной и государственной формы собственности.
Ранее в КГГА объяснили, что будет с поездками, приобретенными по 8 грн, после повышения тарифов.
В КГГА необходимость пересмотра тарифов объясняют ростом затрат на электроэнергию, горючее, ремонт подвижного состава и оплату труда.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Транспорт будущего
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