Цена на проезд в транспорте: есть ли уже дата повышения Сегодня 20:00 — Личные финансы

Цена на проезд в транспорте: есть ли уже дата повышения

В Киеве идет процесс согласования новых тарифов на проезд в коммунальном транспорте, которые могут вырасти до 30 гривен за поездку.

Сначала власти хотели ввести новую цену с 15 июля, однако уже сейчас конкретную дату не называют.

Об этом по запросу сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА

Повышение тарифов

В профильном департаменте пояснили, что определение тарифов — это сложная бюрократическая процедура, не зависящая от одного ведомства.

Департамент экономики и инвестиций КГГА уже рассчитал «экономически обоснованный» тариф на уровне 30 гривен.

«Он рассчитан на основе фактических расходов транспортных предприятий за 2025 год с учетом прогнозных индексов цен, актуализации расходов на оплату труда, энергоресурсы, горюче-смазочные материалы и других составляющих себестоимости перевозок. В то же время расчетный экономически обоснованный тариф, предоставленный коммунальными предприятиями, выше», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что по расчетам транспортных предприятий экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн — в наземном коммунальном транспорте. В то же время, расходы, заложенные в проект тарифов на 2026 год, рассчитали на основе фактических расходов транспортных предприятий за 2025 год, прогнозируемого роста цен, а также обновленных расходов на зарплаты и энергоресурсы.

отсрочке повышения цен на проезд в Киеве минимум на 6 месяцев. Так власти успеют разработать механизмы защиты для работников с низким уровнем доходов. В то же время Киевский городской совет профсоюзов настаивает на повышения цен на проезд в Киеве минимум на 6 месяцев.Так власти успеют разработать механизмы защиты для работников с низким уровнем доходов.

18 июня профсоюзы приняли постановление и направили в КГГА. Они предложили городским властям на 6 месяцев отсрочить введение тарифов и за это время разработать эффективный механизм компенсации расходов на проезд для работников с низким уровнем доходов, в частности бюджетной сферы коммунальной и государственной формы собственности.

Ранее в КГГА объяснили , что будет с поездками, приобретенными по 8 грн, после повышения тарифов.

В КГГА необходимость пересмотра тарифов объясняют ростом затрат на электроэнергию, горючее, ремонт подвижного состава и оплату труда.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.