Дефицит кадров в Украине и работа в Польше: аналитики оценили угрозы для восстановления страны Сегодня 15:06 — Личные финансы

После войны усилится конкуренция за работников

По состоянию на конец января 2026 года в Польше официально работали 757,7 тыс. граждан Украины, что составляет почти 68% всех трудоустроенных иностранцев в стране. Общее количество иностранных работников в Польше превысило 1,1 млн человек, что на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие данные приводит аналитический центр международной HR компании Gremi Personal со ссылкой на Центральное статистическое управление Польши (GUS).

Польская экономика все больше зависит от иностранных работников

По словам аналитиков, приведенные показатели свидетельствуют об усилении зависимости польской экономики от иностранной рабочей силы, несмотря на политические дискуссии о миграционной политике.

«Более миллиона иностранных работников — это уже не реакция на временный дефицит кадров, а структурное изменение польской экономики. Бизнес привык работать в условиях, когда без иностранцев невозможно обеспечить нормальное функционирование производства, логистики, строительства, сферы услуг и сельского хозяйства», — отметил Евгений Кириченко, основатель Gremi Personal.

После войны усилится конкуренция за работников

По словам Кириченко, эта тенденция будет иметь долгосрочные последствия для стран Центральной и Восточной Европы, в том числе и для Украины.

«По завершении войны Украина окажется в ситуации, когда ей придется одновременно восстанавливать экономику, реализовывать масштабные инфраструктурные проекты и компенсировать демографические потери. Однако в это же время Польша, Германия, Чехия и другие страны также будут нуждаться в работниках. Фактически начнется конкуренция за одну и ту же рабочую силу», — утверждает Кириченко.

Украина может столкнуться с дефицитом кадров

Аналитики подчеркивают, что украинцы уже хорошо интегрированы в европейский рынок труда, знают языки, имеют опыт работы и не нуждаются в длительной адаптации.

Для работодателей это означает меньшие затраты на интеграцию по сравнению с привлечением работников из более отдаленных стран.

В то же время они также обращают внимание, что Украина пока практически не ведет дискуссии о том, как компенсировать возможный дефицит рабочей силы. Заявления существуют только на политическом уровне, а не на нормотворчески-прикладном.

Читайте также В Польше изменили правила исчисления трудового стажа

Поэтому, если после войны значительная часть граждан веберет работу за границей, страна столкнется с нехваткой работников именно тогда, когда они будут наиболее нужны для восстановления экономики.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 1 июля 2026 года в Польше вступают в силу очередные изменения в законодательство, которые предусматривают постепенное сокращение программ поддержки для граждан Украины. В этот раз правительство ограничивает доступ к центрам коллективного проживания.

Так, право на бесплатное проживание лишатся представители так называемых уязвимых групп. Это украинские женщины и их дети старше одного года, а также пожилые люди, которые получают польские пенсии, даже если они составляют несколько сотен или даже несколько десятков злотых.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.