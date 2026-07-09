Дефицит кадров в Украине и работа в Польше: аналитики оценили угрозы для восстановления страны

По состоянию на конец января 2026 года в Польше официально работали 757,7 тыс. граждан Украины, что составляет почти 68% всех трудоустроенных иностранцев в стране. Общее количество иностранных работников в Польше превысило 1,1 млн человек, что на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Такие данные приводит аналитический центр международной HR компании Gremi Personal со ссылкой на Центральное статистическое управление Польши (GUS).
«Более миллиона иностранных работников — это уже не реакция на временный дефицит кадров, а структурное изменение польской экономики. Бизнес привык работать в условиях, когда без иностранцев невозможно обеспечить нормальное функционирование производства, логистики, строительства, сферы услуг и сельского хозяйства», — отметил Евгений Кириченко, основатель Gremi Personal.
После войны усилится конкуренция за работников
По словам Кириченко, эта тенденция будет иметь долгосрочные последствия для стран Центральной и Восточной Европы, в том числе и для Украины.
«По завершении войны Украина окажется в ситуации, когда ей придется одновременно восстанавливать экономику, реализовывать масштабные инфраструктурные проекты и компенсировать демографические потери. Однако в это же время Польша, Германия, Чехия и другие страны также будут нуждаться в работниках. Фактически начнется конкуренция за одну и ту же рабочую силу», — утверждает Кириченко.
Украина может столкнуться с дефицитом кадров
Аналитики подчеркивают, что украинцы уже хорошо интегрированы в европейский рынок труда, знают языки, имеют опыт работы и не нуждаются в длительной адаптации.
Для работодателей это означает меньшие затраты на интеграцию по сравнению с привлечением работников из более отдаленных стран.
В то же время они также обращают внимание, что Украина пока практически не ведет дискуссии о том, как компенсировать возможный дефицит рабочей силы. Заявления существуют только на политическом уровне, а не на нормотворчески-прикладном.
Поэтому, если после войны значительная часть граждан веберет работу за границей, страна столкнется с нехваткой работников именно тогда, когда они будут наиболее нужны для восстановления экономики.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 1 июля 2026 года в Польше вступают в силу очередные изменения в законодательство, которые предусматривают постепенное сокращение программ поддержки для граждан Украины. В этот раз правительство ограничивает доступ к центрам коллективного проживания.
Так, право на бесплатное проживание лишатся представители так называемых уязвимых групп. Это украинские женщины и их дети старше одного года, а также пожилые люди, которые получают польские пенсии, даже если они составляют несколько сотен или даже несколько десятков злотых.