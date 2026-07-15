Кто может получить пенсию даже с 1 годом стажа Сегодня 09:13 — Личные финансы

Подсчет стажа для пенсии

В Украине отдельные категории граждан могут получить пенсию даже при наличии только одного года страхового стажа. Речь идет о пенсии по инвалидности, которую назначают при определенных условиях. Кто имеет право на такую ​​выплату и какие требования к стажу установлены законом, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Кто может оформить пенсию с одним годом стажа

Пенсия по инвалидности назначается людям, полностью или частично утратившим трудоспособность. При этом не важно, когда именно наступила инвалидность — во время работы, до трудоустройства или после увольнения.

Инвалидность I, II или III группы устанавливают экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека, которые работают в медицинских учреждениях.

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Право на такую ​​пенсию регулируется Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Для ее назначения необходимо иметь от 1 до 15 лет страхового стажа — конкретное требование зависит от возраста человека на момент установления инвалидности и его группы.

Требуемый стаж

Для людей с инвалидностью I группы достаточно одного года страхового стажа, если установили инвалидность до 25 лет. В дальнейшем требование постепенно растет.

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По закону действуют следующие требования по стажу в зависимости от возраста установления инвалидности:

Для I группы: до 25 лет — 1 год стажа; 26−28 лет — 2 года; 29−31 год — 3 года; 32−34 года — 4 года; 35−37 лет — 5 лет; 38−40 лет — 6 лет; 41−43 года — 7 лет; 44−48 лет — 8 лет; 49−53 года — 9 лет; 54−59 лет — 10 лет. После достижения 60 лет требуется 15 лет стажа.

Для II и III групп: до 23 лет — 1 год стажа; 24−26 лет — 2 года; 27−28 лет — 3 года; 29−31 год — 4 года; 32−33 года — 5 лет; 34−35 лет — 6 лет; 36−37 лет — 7 лет; 38−39 лет — 8 лет; 40−42 года — 9 лет; 43−45 лет — 10 лет; 46−48 лет — 11 лет; 49−51 год — 12 лет; 52−55 лет — 13 лет; 56−59 лет — 14 лет; от 60 лет — 15 лет стажа.

Ранее мы сообщали , что в июле 2026 года часть украинских пенсионеров сможет получить дополнительные выплаты. Хотя новой общей индексации в этом месяце не будет, отдельные категории граждан продолжат получать надбавки, а работающим пенсионерам пересчитают выплаты. В то же время в Верховной Раде уже обсуждается масштабная реформа пенсионной системы, которая должна изменить подход к начислению пенсий в будущем.

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