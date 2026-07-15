Почти 40% украинцев готовы уволиться из-за выгорания — данные исследования Сегодня 09:00 — Личные финансы

Почти 40% украинцев готовы уволиться из-за выгорания — данные исследования

Для 40% работников в Украине эмоциональное истощение и выгорание уже являются причиной сменить работу.

В то же время, большинство компаний до сих пор не обеспечивают сотрудникам психологической поддержки.

Об этом во время презентации результатов исследования рассказала Sales & Partnership Director исследовательской компании Gradus Дарья Нагаева на Wisdom Summit 2026 в Киеве.

По результатам исследования, 71% опрошенных работают полный рабочий день, еще 29% имеют гибкий или неполный график. Среди работников с полной занятостью 51% работают в офисе, а 57% - женщины.

Как отмечает Нагаева, именно женщины часто совмещают профессиональную деятельность с уходом за детьми, ведением быта и семейными обязанностями, что создает дополнительную нагрузку.

Стресс стал привычным состоянием

Исследование показало, что для 54% украинцев умеренный стресс стал обычным явлением. В то же время, эксперты подчеркивают, что это не означает улучшения психологического состояния.

В 2025 году 33% респондентов оценивали свой стресс как высокий, а 49% - как умеренный. В 2026 году доля тех, кто сообщил о высоком стрессе, снизилась до 26%, 54% назвали свое состояние умеренным.

По мнению исследователей, это свидетельствует не об улучшении ситуации, а об адаптации людей к длительному стрессу.

«Люди уже перестают понимать, где высокий уровень стресса, а где умеренный. Постоянное напряжение стало для многих новой нормой», — пояснила Нагаева.

Выгорание чаще приводит к увольнению

Около 40% опрошенных заявили, что именно стресс и профессиональное выгорание могут стать причиной увольнения.

Одновременно растет и проблема избыточной нагрузки. Если в 2025 году его называли основным источником стресса 42% работников, то в 2026 году этот показатель вырос до 47%.

Ряд компаний пока не готовы поддерживать работников

Несмотря на актуальность проблемы большинство компаний не предлагают сотрудникам инструментов поддержки ментального здоровья.

Так, 58% респондентов сообщили, что не имеют доступа к психологической поддержке на работе. Еще 55% отметили, что тема ментального здоровья в их компаниях вообще не обсуждается, а каждый пятый работник (20%) не ощущает психологическую безопасность на рабочем месте.

В самой Gradus, по словам Дарьи Нагаевой, была введена практика Mental Health Day — возможность взять выходной из-за эмоционального истощения без необходимости объяснять другие причины.

Ключевые факторы при выборе работодателя

Основным фактром остается зарплата.

В то же время все большее значение приобретает гибкий формат работы, позволяющий совмещать офисный и дистанционный режимы или работать из дома при необходимости.

Ожидания работодателей

Исследователи отмечают, что если в 2025 году одним из главных ожиданий работников было создание положительной рабочей среды, сегодня компаниям все важнее инвестировать в поддержку ментального здоровья, психологическую безопасность и гибкие условия труда.

Именно эти факторы становятся важной составляющей удержания персонала в условиях затяжного стресса и дефицита кадров.

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